Xavijeva rešitev: mesec in pol dolg reprezentančni premor

Barcelona do novega leta ne bo mogla računati na urugvajskega branilca Ronalda Arauja, ki je po operaciji stegenske mišice ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu v Katarju, poškodovali pa so se še francoski branilec Jules Kounde ter Nizozemca, vezist Frenkie de Jong in napadalec Memphis Depay. Poškodbo, ki sicer ni povezana z igranjem oz. treniranjem za reprezentanco, je utrpel tudi katalonski bočni branilec Hector Bellerin. Barcelono v soboto čaka tekma z Mallorco v prvenstvu, še veliko pomembnejše preizkušnje pa sledijo, denimo kar dve zaporedni z milanskim Interjem, ki bosta v skupinskem delu lige prvakov verjetno odločali o končnem drugem mestu v skupini, v kateri igrata tudi münchenski Bayern in češka Viktoria, 16. oktobra pa bo na sporedu tudi prvi el clasico nove sezone proti Realu v Madridu.

»Težko je,« se je o pereči problematiki preprečevanja poškodb na reprezentančnih tekmah razgovoril trener Barçe Xavi Hernandez. »Mislim, da je imela Mednarodna nogometna zveza načrt o prirejanju svetovnih prvenstev na vsaki dve leti, kar je dvignilo veliko prahu, a obstaja tudi možnost spremembe koledarja, po katerem bi bili nogometaši v reprezentancah mesec in pol, klubi pa bi jih nato v svoje roke dobili za preostanek leta. Mislim, da bi bila to dobra rešitev, a o tem ne odločam jaz,« je dodal trener, ki za z varovanci med 1. oktobrom in 9. novembrom čaka kar 12 tekem.

»Frustrirajoče je. Araujo ne bo nared za Madrid, to je gotovo, ostali pa bi lahko dobili priložnost, vse pa bo odvisno od njihovega okrevanja. Veliko je dejavnikov, ki so povzročili te poškodbe, glavnega razloga ne poznamo. Dolga potovanja, različne metode dela, število tekem, ki so jih odigrali ... Vsak primer je drugačen in ne želimo kazati s prstom na kogarkoli. Morda bi lahko imeli boljšo komunikacijo s klubi. Imeli smo smolo, a zdaj je trenutek, da pokažemo, da imamo dobro ekipo.«

V primeru, da ne bo nared niti Sergi Roberto, bo Xavi denimo ostal brez vseh štirih nogometašev, ki jih je v tej sezoni postavil na položaj desnega bočnega branilca, težavo pa bi lahko rešil s spremembo postavitve (3-4-3, 3-5-2, ...), medtem ko je na položaju desnega bočnega branilca na pripravah denimo igral član B-ekipe Marc Casado. Barcelona je v novi ligaški sezoni še nepremagana, dosegla je največ golov (novinec Robert Lewandowski je prvi strelec la lige z 8 goli) in jih prejela najmanj (vratar Marc-Andre ter Stegen trenutno vodi v razvrstitvi za pokal Zamora z le enim prejetim zadetkom), toda vodilni Real se še naprej ponaša s stoodstotnim izkupičkom, medtem ko je Barça brez golov remizirala že na svoji prvi tekmi z Rayom Vallecanom.