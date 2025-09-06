Yakin: Rezultat iz Ljubljane nam gre vsekakor na roko

Švicarski selektor Murat Yakin je izrazil zadovoljstvo nad zmago Švice s 4:0 proti Kosovu v Baslu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Yakin je dejal, da je veliko stvari delovalo in da so njegovi igralci odlično izvedli načrt.

»Ko nimaš resne tekme celo leto, je vedno prisotna določena mera negotovosti. Toda fantje so naš načrt izvrstno izpeljali. Veliko stvari nam je uspelo in smo zadovoljni. Na začetku drugega polčasa smo bili nekoliko malomarni, deloma zato, ker smo morali zamenjati Ricarda Rodrigueza. Toda na koncu smo to samozavestno obvladali. Jasno je, da moraš v nekem trenutku stvari spraviti pod nadzor. Kljub temu smo imeli še eno ali dve dobri priložnosti. Uspelo nam je ohraniti rezultat, uvesti nekaj igralcev in druge spočiti, kar je tudi spremenilo ritem igre.«

»Z Rodriguezom sem se na kratko pogovoril med odmorom. Želel je nadaljevati, vendar sem mu rekel, da imamo v ponedeljek tekmo in nisem želel tvegati. To je sprejel.«

Breel Embolo je dosegel dva gola. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Danes smo pokazali, da lahko igramo preprosto in navpično, ne vedno s kreativnostjo in posestjo žoge. Pogosto smo si ustvarili veliko priložnosti, a jih nismo izkoristili. To smo v zadnjih tekmah dobro opravili.«

»Za Breela Embola je bil to pomemben trenutek, saj pred tem še ni igral za Monaco. Njegova dva gola sta bila zelo dragocena, še posebej način, kako sta bila dosežena.«

»Rezultat med Slovenijo in Švedsko je za nas vsekakor pozitiven. Če nam v ponedeljek uspe doseči dvojno zmago, bo situacija videti še bolj obetavna.«