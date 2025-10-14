Yakin se je čudil Kekovi taktiki, kritike na račun igrišča

V nadaljevanju preberite:

Švicarska nogometna reprezentanca je z neodločenim izidom proti Sloveniji v Stožicah (0:0) naredila naslednji korak proti svetovnemu prvenstvu prihodnje leto v Severni Ameriki. Izbranci selektorja Murata Yakina v teh kvalifikacijah še niso prejeli niti enega gola. Vratar Gregor Kobel, ki je od leta 2021 član dortmundske Borussie, je proti Sloveniji izenačil rekord Yanna Sommerja, ki je prav tako ohranil mrežo nedotaknjeno na petih zaporednih tekmah.

»Pet tekem brez prejetega zadetka je izjemen dosežek. Zahvaliti se moram soigralcem, ki so kljub slabemu stanju igrišča odlično opravili svoje delo,« je dejal 27-letni Kobel ...