Yamal: Francija ni boljša od nas, ni nas premagala od evropskega prvenstva

Španija se je kot prvouvrščena prebila iz skupine H, kljub temu da Lamine Yamal, eden prvih zvezdnikov reprezentance, še ni stoodstotno pripravljen. Na prvi tekmi prvenstva je tako na zelenico vstopil šele v 70. minuti dvoboja, že na naslednji tekmi pa se je vpisal med strelce.

»Treniral sem z veliko zagnanostjo in navdušenjem, da bi prišel do tega trenutka. Sem na 90 ali 80 odstotkih in se izboljšujem, nazaj ne gre. Sem že pripravljen za 90 minut,« je v pogovoru za COPE povedal 18-letnik. »Če greš s strahom, je še huje, ker se lahko poškoduješ, vendar proti Urugvaju nisem delal šprintov na polno, ker smo se že uvrstili.«

Špancem so Zelenortski otoki z remijem presenetljivo odščipnili dve točki, nato je »la roja« proti Savdski Arabiji dvignila raven igre in zanesljivo slavila s 4:0. Na zadnji tekmi skupinskega dela so nato minimalno ugnali še Urugvaj. »Ljudje pravijo, da lahko igramo bolje, a mi imamo v glavi, da moramo ostati mirni, da je najprej pomembno zmagati, šele potem se bomo izboljševali,« kritikom odgovarja Yamal, ki se je s Španijo že veselil naslova na evropskem prvenstvu leta 2024.

Med osrednjimi kandidatkami za končno zmago je Francija, ki navdušuje z odličnimi predstavami in je včeraj v šestnajstini finala nadigrala Švedsko. Yamal je prepričan, da lahko Španci postanejo prvaki: »Ni ekipe, ki bi jo bilo nemogoče premagati. Francija ni boljša od nas, od evropskega prvenstva nas še niso premagali. Ni favorita. Nihče ni pred nami … Ko pride tekmovanje, mislim, da bom zmagal. To imam zdaj v mislih. Mislim, da bom osvojil svetovno prvenstvo.«

Na koncu je zvezdnik Barcelone spregovoril tudi o najboljših igralcih prvenstva. »Seveda Messi. Vini mi je zelo všeč. Kar zadeva tiste, ki niso zvezde, Saibari igra zelo dobro,« je dejal Yamal in dodal, da bi si najbolj želel deliti garderobo z brazilskim napadalcem Neymarjem.