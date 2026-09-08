Yamal ošvrknil tudi Real: Naredil sem dovolj, nikogar ne bom prosil

Zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Lamine Yamal je prepričan, da je v zadnjem letu naredil dovolj, da se lahko poteguje za zlato žogo. Devetnajstletni zvezdnik Barcelone je pred jutrišnjim (18.45) začetkom lige prvakov proti Feyenoordu spregovoril o najprestižnejši posamični nogometni nagradi, pri tem pa ostal samozavesten. »Mislim, da imam veliko možnosti, saj sem imel odlično leto. Toda odločitev ni odvisna od mene,« je povedal Yamal. Na vprašanje, ali namerava pred glasovanjem še dodatno promovirati svojo kandidaturo, je bil še bolj neposreden. »Mislim, da mi ni treba voditi kampanje za zlato žogo. Ponosen sem na to, kar sem naredil s klubom in reprezentanco. Ne bom nikogar prosil zanjo.« Pri 19 letih že med kapetani Barcelone Yamal je pri komaj 19 letih postal tudi eden od ...