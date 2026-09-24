Yamal poka od samozavesti: Tudi Phelpsu bi rekel, da ga bom premagal

Lamine Yamal je pri komaj 19 letih osvojil že več, kot uspe številnim nogometašem v celotni karieri, a občutka, da je dosegel dovolj, očitno še dolgo ne bo imel. Zvezdnik Barcelone namreč skorajda poka od samozavesti in želje po novih lovorikah. Kako močno verjame vase, je v intervjuju za francoski L'Equipe ponazoril s precej nenavadnim primerom.

Za nasprotnika si je izbral kar najuspešnejšega olimpijca vseh časov Michaela Phelpsa.

»Nikoli ne dvomim vase. Vedno se šalim s prijatelji: če bi šel v bazen proti Michaelu Phelpsu, bi mu rekel: 'Premagal te bom.'«

Yamal je ob tem pojasnil, da pred tekmovanjem praktično nikoli ne razmišlja o porazu. Tudi če bi bilo povsem jasno, da so njegove možnosti minimalne, bi še vedno verjel, da lahko zmaga.

Gre za miselnost, ki jo mladi Španec prenaša tudi na nogometna igrišča.

Trije naslovi? V mislih jih ima sedem ali osem

Yamal je z Barcelono že trikrat postal španski prvak, toda s tem se nikakor ne namerava zadovoljiti.

»Vedno razmišljam, kako preseči samega sebe. Osvojil sem tri prvenstva, v mislih pa jih želim sedem ali osem.«

Še vedno čaka na prvo lovoriko v ligi prvakov. Ko jo bo osvojil, pa cilj po njegovih besedah ne bo izpolnjen. Ravno nasprotno – letvico bi takoj postavil še višje.

»Če osvojim eno ligo prvakov, želim tri zapored. Če osvojim zlato žogo, jih želim še pet.«

Yamalova logika je preprosta: en velik uspeh je predvsem razlog za lov na naslednjega. Če letos ne osvoji zlate žoge, jo želi naslednje leto. Če jo osvoji, pa se ne namerava ustaviti pri eni.

Ne želi postati novi Messi

Visoke ambicije ne pomenijo, da želi Yamal svojo kariero ves čas primerjati z Lionelom Messijem, Pelejem ali drugimi največjimi imeni nogometne zgodovine.

»Ne želim se primerjati z nikomer. Želim biti Lamine Yamal in želim, da se me ljudje spominjajo kot Lamineja Yamala.«

Njegov cilj je, da bi čez desetletja mlajše generacije njegovo ime omenjale med največjimi, vendar poudarja, da ne razmišlja o tem, kako bi postal boljši od Messija ali Peleja. Želi ustvariti svojo zgodbo.

Vsako sezono želi preseči lastne številke

Kljub vsem dosedanjim uspehom pri Barceloni poudarja, da ima pri 19 letih še veliko prostora za napredek. Ob začetku vsake sezone si zato postavi konkretne osebne cilje.

Če je v prejšnji sezoni uspešno izvedel določeno število preigravanj, želi naslednjič številko še povečati. Enako velja za gole, podaje in lovorike. Po koncu običajnih treningov dela tudi na posameznih elementih svoje igre, saj mladost vidi predvsem kot priložnost za nadaljnji razvoj.

Ob veliki samozavesti pa se že nekaj časa srečuje tudi z očitki, da je aroganten. Sam se s takšnimi ocenami sicer pretirano ne obremenjuje.

»Ko spremljam tiskovno konferenco, rad poslušam ljudi, ki govorijo iz srca, so iskreni in me nasmejijo. Zato se ljudje, ki me tako označujejo, motijo. […] Imam občutek, da ljudje niso vajeni, da nekdo odgovarja iskreno. Sam skušam povedati, kar mislim, in to narediti čim bolj naravno,« je še dejal mladi zvezdnik Barcelone.