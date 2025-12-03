Yamal si ne želi lamborghinija, razmišljal je tudi o igranju za Maroko

Španski krilni napadalec Lamine Yamal je pri osemnajstih letih eno najbolj uveljavljenih imen svetovnega nogometa. Tudi v letošnji sezoni navdušuje za Barcelono in pravi, da uživa v igranju nogometa in igra brez pričakovanj.

V nedavnem intervjuju za CBS News je Yamal povedal, da ni bil živčen, ko je pri petnajstih prvič stopil na zelenico domačega štadiona katalonskega kluba. »Ne ob vstopu na igrišče, ampak ko sem se ogreval in zagledal Camp Nou ter se zavedel, da se to dogaja. Čutil sem živce, vendar dobre vrste. Vse ti gori v želodcu in čas teče hitro,« je svoj debi opisal Španec.

Pri šestnajstih letih je nato nastopil za špansko reprezentanco na evropskem prvenstvu, na katerem je dan po svojem 17. rojstnem dnevu dvignil prestižno lovoriko. »Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi bil star 16 let in igral na Euru. Zdelo se mi je naravno. Na avtobusu sem preverjal družbene medije, poslušal glasbo in zaspal, ker sem bil utrujen,« je o svoji izkušnji povedal lanski prejemnik nagrade zlati deček za najboljšega mladega igralca leta. »To je bil turnir, na katerem sem želel uživati, saj so bile to moje sanje.«

Želi si svojo, in ne Messijevo pot

Zaradi uspehov na igrišču mu je zato težko živeti kot običajni najstnik. »Težko je. Tudi če si to želiš, ti to nikoli ne bo uspelo. Običajen 18-letnik zapusti šolo in gre domov. Jaz zapustim trening in so pred mojo hišo paparaci, ki sprašujejo po mojem življenju,« je priznal Yamal. »Iščem preproste stvari, kot so igranje PlayStationa, kosilo z mamo ali preživljanje časa z bratom. Toda nikoli ne bom normalen osemnajstletnik, ker me ljudje ne vidijo tako in se ne morem tako obnašati.« Kljub temu je priznal, da mu je všeč status zvezdnika.

Spregovoril je tudi o podobnostih z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem. »Oba veva, da ne želim biti Messi. Hočem svojo pot. Nočem igrati kot on ali nositi številke 10 zaradi njega ali česa podobnega,« je zatrdil 18-letnik. Yamal bi lahko zastopal tudi barve Maroka, kjer je bil rojen njegov oče, a se je odločil za Španijo. »Razmišljal sem o možnosti, da bi igral za Maroko. Pravkar so se uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. Toda v odločilnem trenutku nisem nikoli dvomil,« je bil iskren. »Vedno bom imel rad Maroko. To je tudi moja država. Ne bi bilo čudno ali slabo, če bi igral zanje, vendar je Španija igrala na Euru. Odraščal sem v Španiji in čutim, da je to tudi moja država.«

Dotaknil se je tudi prihajajočega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. »Španija že dolgo ni prišla na prvenstvo kot pravi kandidat za naslov. Država je navdušena, jaz pa tudi. Ne bi moglo priti v boljšem trenutku. Počutim se pomembnega in samozavestnega. Komaj čakam,« je bil vzhičen Yamal. Dodal je tudi, da je prepričan v končno špansko slavje.

Najstniški zvezdnik še ni opravil vozniškega izpita, a pravi, da se mu ne mudi. O izbiri avta pa je povedal: »Upam, da bo to tisti, ki ga želijo moji prijatelji, da bodo lahko tudi oni uživali v njem. To ne bo lamborghini, ampak audi, mercedes ali cupra.«