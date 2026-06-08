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Nogomet

Yamal verjel, da bo osvojil zlato žogo, ki je ne bi znal ceniti

Španski zvezdnik Lamine Yamal je v daljšem videposnetku odgovorjal na vprašanja navijačev in pojasnil, kdo je njegov vzornik.
Lamine Yamal bo eno glavnih orožij španske reprezentance na SP. FOTO: Brett Davis Imagn Images Via Reuters 
Galerija
Lamine Yamal bo eno glavnih orožij španske reprezentance na SP. FOTO: Brett Davis Imagn Images Via Reuters 
T. E.
8. 6. 2026 | 11:58
8. 6. 2026 | 12:04
2:00
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Lamine Yamal je okreval po poškodbi in bo nared za svetovno prvenstvo, kjer bo zagotovo eno od prvih imen tekmovanja. Pred svetovnim prvenstvom je mladi Španec na youtubu objavil videoposnetek, v katerem je odgovarjal na vprašanja privržencev.

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Med drugim je v posnetku razkril, da je verjel, da bo osvojil zlato žogo. »Če sem iskren, sem mislil, da bom tisti dan zmagal, a se je zgodilo preveč stvari. Mislim, da je bilo zame res dobro, da je zmagal Dembele,« je dejal 18-letni as Barcelone. »Kar zadeva moj osebni razvoj, menim, da takrat še ni bil pravi čas za to, da bi jo osvojil, saj sem bil še otrok in ne bi znal ceniti, kaj pomeni osvojiti zlato žogo.«

Poleg tega je dejal, da se z Ousmanom Dembelejem odlično razume in je bil vesel za Francoza. »Pomagal mi je, da sem se spet postavil na noge, ker nisem bil v dobrem položaju, in mislim, da sem od takrat zelo dozorel in spremenil veliko stvari v svojem življenju,« je še povedal Yamal, ki je spregovoril tudi o svojem nogometnem vzorniku. 

Dejal je, da najraje spremlja brazilskega zvezdnika Neymarja, ki se bo po navedbah selektorja Carla Ancelottija kmalu vrnil na reprezentančne treninge pred mundialom. »Gledanje Neyja mi bo vedno v veselje, saj je moj vzornik,« je pojasnil zvezdnik, nato pa poleg njega naštel še igralca Manchester Cityja Rayana Cherkija in Jeremyja Dokuja. 

Yamal bo s Španijo prvič v akciji 15. junija proti Zelenortskim otokom. 

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