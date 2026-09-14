Yamal vrnil Mbappeju: Midva sva najboljša, a zlato žogo si zaslužim jaz

Lamine Yamal je le nekaj dni po samozavestnem nastopu Kyliana Mbappeja odgovoril na besede svojega največjega tekmeca v boju za zlato žogo. Zvezdnik Barcelone je prepričan, da sta s Francozom trenutno najboljša nogometaša na svetu, vendar meni, da ima zaradi ekipnih uspehov letos prednost prav on.

Mbappe je pred dnevi brez ovinkarjenja dejal, da v zadnji sezoni »ni bilo igralca, ki bi bil boljši od njega«. Njegov argument so predvsem izjemne individualne številke: bil je najboljši strelec lige prvakov, la lige in svetovnega prvenstva, na katerem je postal tudi najboljši strelec v zgodovini tekmovanja. Kljub temu z Real Madridom in Francijo ni osvojil nobene lovorike.

Yamal ima povsem drugačen adut.

»Midva z Mbappejem sva najboljša na svetu«

Devetnajstletnik je z Barcelono ubranil naslov španskega prvaka in bil izbran za najboljšega igralca la lige, nato pa je poleti s Španijo osvojil še svetovno prvenstvo. Prav lovorike so po njegovem tisto, kar bi moralo prevesiti tehtnico na njegovo stran.

»Iskreno verjamem, da sva dva najboljša na svetu, letos pa bi si jo zaradi vsega, kar sem osvojil, zaslužil jaz,« je dejal Yamal v pogovoru za Movistar.

Mbappe je pred dnevi zagovarjal prav nasprotno izhodišče. »Ljudje pravijo, da nisem osvojil lovorike, ne s klubom ne z reprezentanco, toda to je individualna nagrada,« je takrat poudaril Francoz.

Če se razhajata pri tem, kaj bi moralo odločati o dobitniku nagrade, pa sta si precej bolj edina pri vprašanju, kdo sta glavna favorita.

»Kar se mene tiče, sva Mbappe in jaz najboljša na svetu. Meni je to jasno in vsak, ki spremlja tekme, to ve,« je dodal Yamal.

Svetovni naslov mu ni bil dovolj

Ob veliki samozavesti v boju za zlato žogo pa je Yamal precej strožji pri ocenjevanju lastnih predstav. Čeprav je s Španijo osvojil svetovno prvenstvo, s tem, kar je sam pokazal na turnirju, ni bil povsem zadovoljen.

»Po osvojenem svetovnem prvenstvu nisem bil zadovoljen. Mislim, da so poškodbe zagotovo vplivale, vendar bi bil, če bi se prvenstvo igralo v kakšnem drugem obdobju, tudi brez njih verjetno na podobni ravni,« je priznal.

Ob tem je opozoril, da njegov prispevek ni bil vedno viden v statistiki.

»Naredil sem veliko stvari, ki jih ljudje morda niso opazili. Za trenerja je na primer izjemno imeti igralca, ki nase pritegne tri nasprotnike. To je zelo pomembno.«

Toda sam je od svojih predstav pričakoval več.

»S sabo nisem bil zadovoljen, saj vem, da bi bile takšne predstave za marsikaterega drugega igralca dovolj za odlično svetovno prvenstvo. Sam pa mislim, da bi lahko naredil več. Pomagal sem ekipi, vendar si predvsem zelo želim, da bi čim prej prišlo naslednje svetovno prvenstvo.«

»Imam še tisoč stvari, ki jih moram narediti«

Yamal se zaveda tudi, kako nenavadno je, koliko je osvojil že pred dopolnjenim 20. letom. Ob tem se je primerjal z nekaterimi največjimi imeni v zgodovini nogometa in poudaril, da ga zgodnji uspehi ne bodo uspavali.

»Bili so veliki igralci, kot so Messi, Cristiano in Maradona, toda mislim, da še nikoli ni nihče osvojil toliko pri tako mladih letih. Bil je Pele, toda v sodobnem nogometu se kaj takega po mojem še ni zgodilo,« je dejal.

Pri tem je zavrnil tudi prepričanje, da bi zaradi že osvojenih lovorik lahko izgubil motivacijo.

»Ljudje imajo predstavo, da se bom zato, ker sem že zmagoval, morda nekoč sprostil in zadovoljil s tem. Ne. Vem, da moram narediti še tisoč stvari, če želim ostati zapisan v zgodovini nogometa,« je povedal za Movistar.

Lani ostal tik pod vrhom

Yamal je bil že lani zelo blizu zlati žogi, vendar je v glasovanju končal na drugem mestu za Ousmanom Dembelejem. Mbappe pa je med trideseterico nominirancev letos že devetič, njegova najboljša uvrstitev ostaja tretje mesto iz leta 2023, ko je Lionel Messi osvojil rekordno osmo zlato žogo.

Toda ob samozavestnih napovedih oba nekoliko pozabljata na druge močne kandidate. Predvsem Harry Kane ima za seboj izjemno sezono: za klub in reprezentanco je dosegel 73 golov, z Bayernom osvojil trojno krono, z Anglijo pa se prebil do polfinala svetovnega prvenstva.

Še številnejša konkurenca prihaja iz Pariza. PSG ima med 30 nominiranci kar deset svojih sedanjih nogometašev, od tega jih je bilo devet del zasedbe, ki je v zadnji sezoni osvojila ligo prvakov. Med njimi so aktualni dobitnik zlate žoge Dembele, najboljši igralec minule lige prvakov Hviča Kvaračelija, Vitinha in Achraf Hakimi. Boj za najprestižnejšo individualno nogometno nagrado se zato še zdaleč ne konča pri Yamalu in Mbappeju.