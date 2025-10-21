Postecoglu z 39 dnevi ni bil rekorder, podobna tudi usoda Darka Milanića

V nogometu služba trenerja nikoli ni varna, že nekaj porazov v nizu lahko spodnese stolček, ki je predvsem v klubu muhastega Evangelosa Marinakisa vedno majav. To je občutil tudi Ange Postecoglu, ki je kot naslednik Nuna Espirita Santa pri Nottinghamu zdržal le 39 dni, preden se je grški lastnik kluba odločil za menjavo. Favorit za njegovega naslednika je po poročanju otoških medijev Sean Dyche, ki se je proslavil na klopi Burnleyja.

Menjava ni bila nepričakovana, klub, v katerem deluje tudi Miran Pavlin, je po vrhunski lanski sezoni v premier league letos v velikih težavah, zdi se, da so izgubili pravo smer plovbe. Doba Postecogluja pa ni bila najkrajša, v premier league je najmanj časa na klopi zdržal nekdanji angleški selektor Sam Allardyce, ki je Leeds United leta 2023 vodil le 30 dni, na štirih tekmah, preden je dobil nogo.

Devet trenerjev je na klopi angleških prvoligašev zdržalo manj kot 100 dni, deseterico zaokrožuje Claudio Ranieri, ki je Fulham vodil 106 dni. V Angliji je imel podobno izkušnjo tudi Darko Milanić, ki bi se približal rekordu, če bi vodil prvoligaša. Leta 2014, natančneje 23. septembra je prevzel vodenje Leedsa, na klopi je bil vsega 32 dni, preden je dobil nogo. Moštvo je v drugi ligi vodil na šestih tekmah, a ni uspel vpisati zmage.