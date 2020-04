Z Anglijo je bil svetovni prvak, pokopal ga je koronavirus

Leeds – Legenda nogometnega kluba Leeds in njegov rekorder po številu nastopov Norman Hunter je danes zjutraj umrl za posledicami novega koronavirusa. Svetovni prvak z Anglijo leta 1966 je preminil v 77. letu starosti.



Hunterja so prejšnji teden sprejeli v bolnišnico in ugotovili, da je okužen z virusom sars-cov-2. Danes zjutraj pa je kljub prizadevanjem zdravniškega osebja na intenzivni negi umrl.



V svoji karieri je osrednji branilec 28-krat igral v angleški reprezentanci, leta 1966 pa je postal svetovni prvak, kar je še vedno edini naslov za zibelko nogometa na velikih tekmovanjih. Za Leeds, za katerega je igral celotno profesionalno kariero, je nastopil 726-krat v vseh tekmovanjih, kar je še vedno rekord kluba. Leta 1974 je postal prvi dobitnik nagrade za najboljšega nogometaša, za katerega glasujejo kolegi nogometaši.