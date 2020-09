Zrinjski izenačil v Stožicah

Ljubljana

Olimpijin trener Dino Skender je tvegal z napadalnim dvojcem, ki še nikoli ni igral skupaj in ni optimalno pripravljen. FOTO: Blaž Samec/Delo

Olimpija : Zrinjski 0:0 (1:0)*

Strelca: 1:0 – Ivanović (Caimacov, 19), 1:1 – Bilbija (Filipović, 55).

Štadion Stožice, brez gledalcev, sodnik Ricarrdo Bengoechea (Španija).

Olimpija: Frelih, Ljaskov, Korun, Samardžić, Fink, Kapun, Ostrc (od 55. Pavlović), Elšnik, Caimacov, Ivanović, Vombergar.

Zrinjski: Brkić, Stojkić, Barbarić, Jakovljević, Tičinović, Jenin, Trebotić, Todorović, Bilbija, Filipović, Ivančić.

- Lansko leto je bil v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo močnejši od Olimpije turški tekmec Malatyaspor, današnji je precej lažji: Zrinjski iz Bosne in Hercegovine. Klub iz Mostarja je bil pred leti kar dvakrat izzivalec Maribora v kvalifikacijah za ligo prvakov in obakrat so ga izločili vijolični. Toda Zrinjski, sicer tretji v minuli sezoni v prvenstvu BiH, ni tako močan, kot je bil takrat, ko se je meril z Mariborom.Olimpiji se ponuja lepa priložnost, da napreduje v 3. kolo kvalifikacij in že prisluženimi 500.000 evri doda še najmanj 280.000 €.Domači trenerje imel pri sestavi moštva kar nekaj težav. Narekovale so jih poškodbe in pripravljenost novincev. Po napovedih je 36-letni Osiječan v »ogenj« takoj vrgel zadnjega novinca in povratnika. V konici napada v postavitvi 4-4-2 bo še. Trener Zrinjskegaje izbral postavitev 4-2-3-1.Gostje so prvih deset minut imeli terensko premoč, Olimpija pa se je še ogrevala. Ko je vzpostavila ravnotežje in prišla do večje posesti žoge, je hitro tudi zadela. Na desni strani je Moldavecposlal predložek na drugo vratnico, kjer je bil Đorđe Ivanović višji od svojega čuvaja in z ne prav močnim strelom z glavo, a natančnim, poslal žogo preko gostujočega vratarja v njegov levi kot.Olimpijo je z malo napadalnega naprezanja prvi polčas pripeljala do varnega konca z minimalno prednostjo. V igri brez pravih priložnosti je izkoristila svojih pet minut premoči in ni dopustila večjih nevarnosti pred vrati Žige Freliha. Gostje so sicer zatresli mrežo, a je sodnik razveljavil gol po strelu z razdalje zaradi oviranja Freliha enega od gostujočih igralcev v nedovoljenem položaju.Zrinjskije bolje začel tudi drugi polčas. Izenačil je v 51. po podaji iz kota. Na prvi vratnici je bil najvišji in neoviran, Frelih je bil brez moči.