Z eno nogo v polfinalu tudi nogometaši Reala, v Neaplju bo še vroče

V današnjih četrtfinalnih tekmah lige prvakov so nogometaši madridskega Reala in Milana izkoristili prednost domačega terena. Medtem ko je španski kraljevi klub pred svojimi navijači z 2:0 premagal Chelsea, so »rdeče-črni« v italijanskem dvoboju z 1:0 strli odpor igralcev Napolija.

Real je v vodstvo popeljal francoski zvezdnik Karim Benzema, ki se je v 22. minuti v pravem trenutku znašel na pravem mestu, tako da mu ni bilo težko zatresti gostujoče mreže. Na 2:0, kar je bil tudi končni izid, je v 74. minuti povišal španski rezervist Marco Asensio, ki je le tri minute prej vstopil v igro.

Ob izvrstnem belgijskem vratarju Thibautu Courtoisu, ki je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, je bil v Realovem dresu zelo razpoložen tudi brazilski as Vinicius Junior, ki so ga razglasili za najboljšega igralca tekme. Madridčani so si s tem uspehom na stežaj odprli vrata, ki vodijo v polfinale lige prvakov.

»Igrali smo zelo dobro, ves čas pritiskali na tekmece. To je bila ena od naših najboljših predstav v tej sezoni, vendar pa je za nami šele prvi 'polčas'. Marsikaj se še lahko zgodi, zato moramo v povratnem dvoboju ohraniti mirne glave,« je poudaril Vinicius Junior.

Ismael Bennacer (desno) se je takole veselil zmagovitega gola za Milan. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Alžirec zadel za zmago Milana

Pomembne zmage so se veselili tudi nogometaši Milana. Edini zadetek na tekmi je dosegel Alžirec Ismael Bennacer, ki je v polno zadel v 40. minuti. Za najboljšega igralca tekme so razglasili Španca Brahima Diaza.

»Zelo pomembno je, da imamo pozitiven rezultat. Naši navijači so bili neverjetni, Napoli pa ima zares dobro moštvo,« je povedal Diaz, medtem ko je Bennacer dodal: »Najprej smo trpeli in potem dobro opravili svojo nalogo. Igrali smo tako, kot si je želel naš trener, kar je prineslo želeno zmago.«

Povratna dvoboja bosta v torek, 18. aprila, v Londonu in Neaplju.