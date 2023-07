Z Guardiolo razvila skupni imenovalnik, v ekipnih športih posameznik ni nič

V nadaljevanju preberite:

Na Hrvaškem ne živi niti štiri milijone ljudi, a ta država je imela na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih svojo reprezentanco obakrat v polfinalu. To moštvo je tako močno in priljubljeno pri navijačih, ker njegovi igralci za nacionalne barve igrajo tako strastno. Nogometaš, ki pri Hrvaški izstopa, je Luka Modrić, nepogrešljiv član reprezentance je že sedemnajst let. V Evropi in po svetu je prepoznan kot briljantni zvezni igralec, je ikona tako kot Xavi ali Andrea Pirlo. Zdaj se je med legende vpisal tudi Ilkay Gündogan, potem ko je v vlogi kapetana z Manchester Cityjem osvojil ligo prvakov. To in še marsikaj je v svojih razmišljanjih o minuli sezoni zapisal nekdanji nemški nogometni zvezdnik Philipp Lahm.