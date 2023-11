Z moško igro do prvega gola in zmage

V nadaljevanju preberite:

Vlak za spomladanske izločilne tekme še ni odpeljal. Bo pa, če Olimpija v današnji četrti tekmi v skupini A konferenčne lige v Stožicah (21.00) ne bo premagala prvaka Ferskih otokov Klaksvika. Toda to bo težka naloga, Ferci so doma napolnili mrežo Ljubljančanov, ki jih tepe neučinkovitost napadalcev. Le v prvem evropskem kvalifikacijskem dvoboju sta bila strelca napadalca. Trener Zoran Zeljković je optimist. A poudarja. »V prvi tekmi so nas premagali in pretepli. Najmanj, kar moramo imeti, je večja energija. To je minimum, a vem, da tudi to ne bo dovolj za popravo vtisa,« je povedal.