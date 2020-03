Z Mourinhove barke beži tudi Kane

Ljubljana

Pod taktirko Argentinca Mauricia Pochettina je Harry Kane postal eden od najboljših napadalcev na svtu. FOTO: Reuters

- Še pred letom dni je bil Tottenham eden od najbolj vročih nogometnih klubov na svetu, zdaj se bori, da bi izpadel iz najboljšega razreda evropskih klubov. Ne prav spodbudno stanje pri londonskemu klubu v slabo voljo spravlja tudi njegovega kapetana, ki je odkrito povedal, da razmišlja o tem, da bi zapustil klub, pri katerem se je razvil v enega od najboljših napadalcev na svetu.»Nisem nekdo, ki bi ostal samo zaradi kluba. Sem ambiciozen igralec. Obožujem ga, toda če bom ugotovil, da ne napredujemo kot moštvo in ne gremo v pravo smer, bom odšel,« je 26-letni Londončan dal jasno sporočilo tudi trenerju, ki je po odhodu uspešnega trenerjanasledil precej utrujeno, s poškodbami zdesetkano in čustveno izpraznjeno moštvo. Portugalec doslej ni bil kaj prida uspešen in ni ustavil nazadovanja moštva, a je tudi res, da bo temeljito prenovo opravil med premorom med sezonama.Kane je pri Tottenhamu že od leta 2004. Čeprav se je v dresu enega od treh velikih londonskih klubov uveljavil kot eden od najboljših napadalcev na svetu, ni osvojil niti ene moštvene lovorike.»Raje bi bil zmagovalec premier league kot prvi strelec,« je priznal Kane, ki je bil že dvakrat najboljši strelec angleškega prvenstva in pred dvema letoma prvi strelec svetovnega prvenstva v Rusiji.Na lestvici najboljših strelcev premier league je na 13. mestu s 136. goli, na vrhu pa jez 260 goli.»Če bom še deset let igral v Angliji, potem si želim biti tudi najboljši strelec premier league,« enega od največjih favoritov za Realovo št. 9 kajpak privlači tudi najbolj prestižni naziv.