Z novo molzno kravo Infantino razburil nogometno družino

V nogometnem svetu se dogajanje nikoli povsem ne zaustavi, čeprav bo letošnje poletje minilo brez večjega reprezentančnega turnirja. Mednarodna nogometna zveza (FIFA) nenehno išče nove načine, s katerimi bi povečala finančne prilive v svojo blagajno. Tako je razburila reprezentance s širitvijo svetovnega prvenstva na 48 ekip in s celovito prenovo klubskega svetovnega prvenstva. Ta bo od leta 2025 na vsake štiri leta organiziran kot turnir najboljših 32 klubov s celega sveta.

O formatu novega svetovnega prvenstva leta 2026 z 48 ekipami je bilo že veliko napisanega, na Fifinem kongresu so le potrdili način tekmovanja – reprezentance bodo razdeljene v 12 skupin po štiri ekipe, najboljši bosta napredovali v izločilne boje, ki se bodo začeli s šestnajstino finala. Prvak bo odigral osem namesto dosedanjih sedmih tekem, turnir bo enako kot lani v Katarju trajal 56 dni.

Večje spremembe je doživelo klubsko svetovno prvenstvo. Doslej so se v zimskih mesecih nekje v toplih krajih zmagovalci kontinentalnih tekmovanj merili na kratkem turnirju, večinoma so slavile ekipe iz Evrope in južne Amerike, prvenstvo je bilo organizirano vsako leto.