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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Z VAR nad VAR

Nogometni svet se je zgrozil nad tem, da je nekdo od mogočnih, ameriški predsednik Donald Trump, zahteval pravico za napako, čeprav mimo pravil.
Donald Trump in predsednik Mednarodne nogometne organizacije Gianni Infantino sta dvojec za revolucije. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Galerija
Donald Trump in predsednik Mednarodne nogometne organizacije Gianni Infantino sta dvojec za revolucije. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Gorazd Nejedly
12. 7. 2026 | 14:52
12. 7. 2026 | 15:04
4:27
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Zgražanje svetovne nogometne javnosti in predvsem uradnikov, ki skrbijo za legalnost najbolj priljubljenega športa na svetu, nad posredovanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa pri predsedniku Fife Gianniju Infantinu za razveljavitev kazni za ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna me ni prav nič ganilo. Zdelo se mi je absurdno, ker je že dolgo znano, da nogomet, kjer se pretaka največ denarja, ni imun proti korupciji ali takšnim in drugačnim anomalijam. Trump je bil preprosto Trump, najmočnejši mož na planetu, ki si je kot gostitelj mundiala s presežki, večinoma pozitivnimi, privoščil še več »trumpizma«. Ravnal je patriotsko in kot nogometni navdušenec. Hvala bogu, da ima nogomet takšnega navijača, in to celo Američana, ki naj ga nogomet sploh ne bi privlačil ali zanimal. Nazadnje mu tudi to ni pomagalo, na koncu je bilo igrišče, in ne sodišče, glavni razsodnik. Belgijci so zadostili pravici. Pa je to res?

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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