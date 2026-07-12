Z VAR nad VAR

Zgražanje svetovne nogometne javnosti in predvsem uradnikov, ki skrbijo za legalnost najbolj priljubljenega športa na svetu, nad posredovanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa pri predsedniku Fife Gianniju Infantinu za razveljavitev kazni za ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna me ni prav nič ganilo. Zdelo se mi je absurdno, ker je že dolgo znano, da nogomet, kjer se pretaka največ denarja, ni imun proti korupciji ali takšnim in drugačnim anomalijam. Trump je bil preprosto Trump, najmočnejši mož na planetu, ki si je kot gostitelj mundiala s presežki, večinoma pozitivnimi, privoščil še več »trumpizma«. Ravnal je patriotsko in kot nogometni navdušenec. Hvala bogu, da ima nogomet takšnega navijača, in to celo Američana, ki naj ga nogomet sploh ne bi privlačil ali zanimal. Nazadnje mu tudi to ni pomagalo, na koncu je bilo igrišče, in ne sodišče, glavni razsodnik. Belgijci so zadostili pravici. Pa je to res?