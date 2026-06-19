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Neymarjev zadnji ples? Brazilci verjamejo v njegovo vrnitev in naslov

Brazilski nogometaši kljub uvodnemu razočaranju samozavestno pogledujejo proti nadaljevanju SP. Vinicius zgolj z izbranimi besedami o Ancelottiju.
Vinicius Junior pogleduje proti vrhu. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
Galerija
Vinicius Junior pogleduje proti vrhu. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
Miha Šimnovec
19. 6. 2026 | 05:00
4:55
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Brazilski nogometaši svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi niso odprli v blestečem slogu; ravno nasprotno. V uvodni tekmi so proti Maročanom v New Jerseyju iztržili zgolj neodločen izid 1:1, kar je bilo veliko manj od njihovih pričakovanj. Še bolj kot z rezultatom so svoje navijače razočarali z igro, s katero za začetek še zdaleč niso navdušili.

Za pravzaprav edino svetlo točko te priljubljene južnoameriške reprezentance je za uvod poskrbel Vinicius Junior, ki je lepo akcijo zaključil z mojstrskim golom, s katerim je poravnal rezultat in že v 32. minuti – kot se je izkazalo pozneje – postavil končni izid. Ki med njegovimi rojaki, obsedenim z nogometom in sambo, ni sprožil kakšnega rajanja.

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svetovno prvenstvo v nogometuVinicius JuniorCarlo AncelottiNeymarBrazilijaSP 2026

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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