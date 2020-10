Z veliko predstavo Lewandowski rešil Bayern

München - Zadnja tekma 3. kola nemške bundeslige je bila v bavarski metropoli med nogometaši Bayerna in Herthe iz Berlina. V Münchnu v nasprotju z drugimi štadionu po Nemčiji še ni bilo občinstva na tribunah, akterji na igrišču pa so poskrbeli za izjemno razburljivo predstavo. V središču pozornosti se je vnovič znašel Robert Lewandowski, najboljši nogometaš prejšnje sezone v ligi prvakov, ki je za domačo zmago s 4:3 zabil vse štiri gole!



Resda je v 1. polčasu v polno zadel Thomas Müller, vendar je bil nato gol po pregledu posnetka zaradi ofsajda razveljavljen, tako je bil po 45 minutah izid 0:0, nato pa sta se mreži tresli kot za stavo. Že po šestih minutah drugega dela so Bavarci vodili z dvema goloma svojega prvega strelca, Berlinčani so pozneje izenačili in se vrnili v igro tudi po novem Bayernovem vodstvu s 3:2. Veselili so se že točke, nato pa je v izdihljajih tekme za novo zmago favorita in tudi mir v hiši po visokem porazu (1:4) pred dnevi pri Hoffenheimu po upravičeno dosojeni enajstmetrovki zadel Lewandowski.