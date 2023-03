Z všečkom nakazal, kam ga vleče

V Angliji bo še dolgo odmevala neverjetna zmaga Liverpoola proti Manchester Unitedu, ki je po 0:7 doživel najhujši poraz v 92 letih, navijači rdečih pa so ob tem dobili še en spodbuden namig.

Ko je domači branilec Trent Alexander-Arnold po tekmi na instagramu objavil fotografijo ob znamenitem izhodu na štadion, kjer je napis This is Anfield, je objavo všečkal tudi Jude Bellingham, mladi angleški zvezdnik in eden najbolj vročih igralcev na trgu.

Njegova zgodba v Borussii iz Dortmunda se končuje, zanj pa se poleg Liverpoola zanima tudi Manchester United. Da je bila 19-letnemu Bellingamu, ki je zablestel na SP v Katarju, všeč fotografija, bi lahko bi znak, da ga bolj vleče k ekipi Jürgena Kloppa kot na Old Trafford.

Bellinghama sicer povezujejo tudi z Manchester Cityjem in Real Madridom. Njegova vrednost je po Transfermarktu 110 milijonov evrov. Pred njim so samo Kylian Mbappe (180 mio €), Erling Haaland (170) in Vinicius Junior (120).