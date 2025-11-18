Z vsemi v dobrih odnosih, le z Rusi očitno ne

Obisk Švedske nas lahko vedno znova prepriča o blagostanju ter urejenem in varnem vsakdanu tamkajšnjega prebivalstva. Toda povsem brezskrbno ni, kot nam je povedal Dick Harrison, priznani zgodovinar z univerze Lund, ki velja za avtoriteto tudi pri razi­skovanju švedsko-ruskih odnosov. Odkar je Rusija pred skoraj štirimi leti napadla Ukrajino, po obsegu največjo deželo v Evropi, zaostrene varnostne razmere marsikomu kratijo spanec.

O tem smo se v Stockholmu, za nekatere ponosni skandinavski prestolnici, pogovarjali z avtorjem več kot sto knjig in rednim gostom na javni televiziji ter radiu. »Prav imate, Švedska dejansko uživa v mirnem vsakdanu, in kar je pomembno, ohranja dobre odnose z vsemi bližnjimi državami – Dansko, Norveško, Poljsko, Nemčijo, Finsko, Estonijo in tako naprej. Le z Rusijo se nam zgodba vedno znova zaplete,« je za Delo pojasnil Harrison in nadaljeval: »Rusija v švedskih očeh ohranja predsodek 'dednega sovražnika', kot so jo pri nas poimenovali že sredi 16. stoletja. Res pa je, da je pozneje, v prvem desetletju 19. stoletja, prav Rusija nenehno napadala Švedsko, jo hotela uničiti. Osvojila je naš vzhodni prostor, današnjo Finsko, in takrat se je pri številnih Švedih naselil strah pred to državo ...«