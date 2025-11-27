Celjani premorejo znanje in mišice še za četrto zmago

Letališče Jožeta Pučnika, Brno, Olomouc. To je bila trasa nogometašev Celja in celotne odprave na Češko, kjer bodo drevi ob 18.45 igrali četrto tekmo v konferenčni ligi in lovili še četrto zmago. Domače moštvo Sigma, četrto na lestvici češkega prvenstva, je po Baniku iz Ostrave že drugi češki tekmec slovenskih pokalnih prvakov v tej evropski sezoni. Preko Banika so se Celjani prebili v KL, preko Sigme si lahko na stežaj odprejo vrata neposredne uvrstitve v osmino finala.

Nogometaši Sigme veljajo za moštvo, ki mu je bliže fizični slog igre kot pa neskončno zadrževanje žoge v nogah, prefinjene poteze in kombinatorika. Napadalci so v krizi, vse tri gole v KL so zabili branilci. Izidi – poraz v Firencah z 0:2, domači remi proti poljskemu Rakowu Czestochowa z 1:1 in gostujoča zmaga v Azerbajdžanu proti Noahu – potrjujejo trdoživost domačega moštva, ki mu dobro kaže tudi v domačem prvenstvu, v katerem po 16. kolu zaseda četrto mesto. Albert Riera pravi, da ...