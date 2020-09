FOTO:Za 15 milijonov dolarjev se že ne bo povzpel v ring

Mehiški boksarski šampion Saul »Canelo« Alvarez se je odločil po temeljitem razmisleku tožiti medijsko družbo DAZN ter svojega promotorja Oscarja De La Hoyo in njegovo agencijo Golden Boy Promotions. Od njih zahteva – reci in piši – 280 milijonov ameriških dolarjev.Šampion iz Guadalajare, ki si lasti naslove profesionalnega svetovnega prvaka od srednje do poltežke kategorije, jim očita, da niso izpolnili svojih obveznosti do njega. Pred dvema letoma je namreč s pristojnimi pri DAZN sklenil najbolj dobičkonosno pogodbo v zgodovini športa, ki mu je zagotavljala neverjetnih 365 milijonov dolarjev za enajst dvobojev ...