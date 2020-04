Za 24 evrov v Belorusijo na »tekmo«

Minsk

Osrednji štadion v Minsku so temeljito preuredili za lanske evropske igre. FOTO: Reuters

- Ob sončnih pomladanskih petkih se ponavadi nogometni zanesenjaki po vsej Evropi ozirajo k pisanemu koncu tedna velikih derbijev v prostornih arenah. Zdaj teh ni, na stari celini igrajo namreč le še v beloruskem prvenstvu, pa še za to ni nujno, da ga bodo nadaljevali ...Resda vplivni predsednik države Aleksandr Lukašenko še naprej vztraja pri tekmah in tudi odprtih tribunah za občinstvo ob tem, da slehernemu gledalcu ob vstopu na štadion izmerijo telesno temperaturo, hkrati pa mu tudi ponudijo razkužilo za roke. Za klube pa je moteče, da tribune še zdaleč niso polne. Moštvo Dinama iz Bresta je v prejšnji sezoni na poti k zgodovinskemu prvemu naslovu državnih prvakov spremljalo doma v povprečju 8000 navijačev, zdaj se jih zbere le še 500 najbolj vnetih. Tudi pri najbolj priljubljenem klubu v državi, Dinamu iz Minska, ni kaj prida drugače: na čudovitem štadionu sredi beloruske metropole, ki so ga temeljito preuredili za lanske evropske, igre ni niti 10-odstotne zasedenosti tribun, na katerih je 22.000 sedežev.Toda v deželi 10 milijonov prebivalcev, kajpak ob zeleni luči državnega vrha, zaenkrat nadaljujejo sezono, saj je izračun z lepimi številkami še vedno na mizi. Nikdar še beloruska liga ni tako tržila TV pravic kot v teh dneh, iz zelo gledanega Matč TV, športnega programa v sosednji Rusiji, so že plačali za prenose tekem 210.000 dolarjev. »Naš nogomet je zdaj postal prepoznaven tudi pri stavniških hišah v tujini, predvsem klub Sluck, saj v angleškem govornem prostoru podobno izgovarjajo besedo Sluts, ki označuje 'lahka dekleta'. V Avstraliji so tako že ustanovili klub navijačev omenjenega kluba,« so zapisali na strani beloruskega portala tyt.by, na katerem so v današnjem dopoldnevu objavili podatek o 1981 okuženih v državi s koronavirusom, smrtnih primerov so doslej zabeležili 19.V nogometnem utripu dežele pa je zanimiv tudi primer iz omenjenega Bresta o prodaji vstopnic za virtualne tekme. Kupci bodo dobili izvod klubskega časopisa, desetodstotni popust pri navijaških rekvizitih in sedež na štadionu. In tako dejansko v Brestu na tribunah postavljajo figure v dresih slovitih klubov iz vseh delov Evrope – Bayerna, Barcelone, Manchester Uniteda, moskovskega Spartaka itn. Vstopnica za »ogled« stane 67 beloruskih rubljev, kar je dobrih 24 evrov.