Za Beloruse je nogomet postal okno v svet

Beloruski športniki so se zaradi sodelovanja svoje države pri invaziji ruske vojske na Ukrajino znašli v podobni zagati kot njihovi ruski kolegi. Kamorkoli se obrnejo, praviloma naletijo na zaprta vrata, a v nogometu je drugače. Evropska nogometna zveza (Uefa) je beloruski reprezentanci in klubom omogočila nastope, bo pa Šahtjor Soligorsk, ki bo prvi nasprotnik Maribora v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov, moral povratno tekmo prirediti na severu Turčije in ne v domovini. Sodeč po izjavah iz gostujočega tabora rudarji pod Kalvarijo prihajajo brez bele zastave.