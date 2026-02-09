Srečna okoliščina za Celjane je, da si bodo tekmeci kradli točke

Spodrsljaj z močno lepotno napako Celja proti Olimpiji in prepričljiva zmaga Maribora s Koprom v zadnji tekmi 20. kola sta v ozadju dogajanja v 1. SNL oživela upanja o bolj napeti šampionski bitki. Celjani z debitantom na trenerskem stolčku Ivanom Majevskim so pokazali ranljivost, zaradi česar so od veselja skočili v zrak v Ljudskem vrtu, na Bonifiki in v Stožicah. Toda tekmovalna izhodišča se vodilnim Celjanom niso bistveno spremenila.

Bitka za prvaka je še živa. Agresivni in veliko bolj slovenski, bojeviti in homogeni Mariborčani so se vrnili v vlogo prvih izzivalcev Celjanov, Koprčani so v prvem pravem derbiju razočarali in pogoreli po celi črti, zeleno-beli Ljubljančani pa so s predstavo sezone napovedali veliko spomladansko preobrazbo. Naj pri tem ostanejo, za resnejšo šampionsko bitko so navkljub vrnitvi Matevža Vidovška in končno igralnemu odzivu, kot se spodobi za najdražjega igralca Dimitarja Mitrovskega, že prepozni. Kot Koprčani, malo manj pa Mariborčani.