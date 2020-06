Za covidom-19 zbolelo kar 16 nogometašev

Ljubljana

Braziliski predsednik Jair Bolsonaro, ki si je prislužil hude očitke o neustzreznem odzivu na epidemijuo koronavirusa, se med svojimi podporniki počuti odlično, toda v največji južnoameriški državi so glasni in številčni tudi njegovi nasprotniki. FOTO: AFP

- Brazilsko moštvo Vasco da Gama je objavilo podatek, da je kar 16 igralcev moštva pozitivnih na covid-19. Klub iz Rio de Janeira je testiral 350 članov kluba, vključno z igralci in strokovnim štabom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Odkrili smo 16 okužb z novim koronavirusom. Vsi so že izolirani od preostalih, nad njimi pa bdi zdravstveno osebje. Testirani bodo toliko časa, da se prepričamo, da niso več sposobni širiti virusa,« je na Youtube kanalu kluba dejal direktor zdravstvene službe klubaDodal je še, da je bilo 30 odstotkov testiranih v stiku z novim koronavirusom. Vasco da Gama je sicer eden številnih klubov, ki so začeli trenirati po dveh mesecih prisilne ustavitve nogometa.Predsednik klubase je skupaj s kolegom na čelu Flamenga,, pred dvema tednoma srečal s predsednikomin se pogovarjal o ponovnem zagonu nogometa, kar je bilo po navedbah AFP sprejeto z valom neodobravanja.V Braziliji se je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okužilo 520.000 oseb, umrlo pa je slabih 30.000 bolnikov.