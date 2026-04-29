Za drugo dejanje spektakla bo treba seči globoko v žep

Potem ko sta vodilni nogometni moštvi Francije in Nemčije v Parizu uprizorili izjemno predstavo, se je že začelo odštevanje do revanše na Bavarskem.

Nogomet piše takšne in drugačne zgodbe. Torkova pariška večerna sodi med tiste najlepše, ko ob ogledu tekme ne skrivajo vzhičenja tudi tisti, ki se ne štejejo med športne navdušence. Domači PSG in največji nemški klub Bayern sta uprizorila spektakel brez primere, še nikdar pred tem na eni polfinalni tekmi lige prvakov občinstvo ni videlo 9 golov, zdaj sta omenjena velikana iz Francije in Nemčije ob izidu 5:4 za Parižane zarisala novi mejnik. Nogometni javnosti po vsem svetu pa poslala jasno sporočilo, da bo tudi münchenska revanša zelo živahna. Slednje se veselijo oboji. Gostitelji ob spoznanju, da bodo kot vselej imeli zagotovljen spektakel v svoji razprodani areni. A natanko 75.000 navzočih bo že to soboto na tekmi bundeslige s Heidenheimom, predzadnji domači prvenstveni preizkušnji ...