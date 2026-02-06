Za Edena Hazarda ni neznank, najboljši je ...

Upokojeni sloviti nogometaš Eden Hazard je v pogovoru za italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport svojemu nekdanjemu klubu Realu Madridu priporočil, katerega od nadarjenih igralcev iz serie A naj pripelje.

»Moji otroci so nori na Juventusovega igralca Kenana Yildiza, gledajo ogromno videoposnetkov, kako igra, in upajo, da ga bodo videli v premier league. Jaz pa mislim, da je igralec Real Madrida ...« je svetoval Madridčanom. Dotaknil se je tudi trenerjev, ki so ga vodili. Maurizio Sarri mu je za zgled postavil Cristiana Ronalda.

»Rekel sem mu, da nočem biti Ronaldo. Nikoli nisem pretiraval, ampak vedno sem želel biti Hazard na igrišču in zunaj njega. Če so me prijatelji povabili na večerjo, nisem rekel ne, in če sem si zaželel pijače, nisem zavrnil. Cristiano je Cristiano, jaz sem Hazard,« je bil jasen, kot ni okleval o tem, kdo je bil najboljši trener.

Tudi za Edena Hazarda je bil slavni Portugalec Jose Mourinho najboljši trener v njegovi igralski karieri. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

»Jose Mourinho je bil moj najboljši trener. Izjemen govornik. Njegov način razmišljanja in posredovanja zamisli igralcem so neverjetna,« je tudi njemu zlezel pod kožo Portugalec, ki ga je vodil pri Chesleaju.

Hazard je še razkril, da Italija ni bila nikoli na njegovem radarju. »Massimo Moratti (nekdanji predsednik in lastnik Interja, op. p.) mi je zelo laskal, ampak vedno sem sanjal o premier league in Realu Madridu. Kot otrok pa sem bil navijač Milana,« je le potolažil Italijane.