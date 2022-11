Za Eriksna nogometaši niso politiki

V nadaljevanju preberite:

Zanj se je srčni zastoj med nogometno tekmo končal srečno, nekateri niso imeli takšnega konca, da bi vsem odleglo. O danskem reprezentantu Christianu Eriksnu je govor, med dvobojem evropskega prvenstva 12. junija lani v Københavnu med gostitelji in Finci se je v 42. minuti zgrudil na igrišču. Zdravniška ekipa mu je takoj priskočila na pomoč, ga nezavestnega oživljala, šele iz bolnišnice, kamor so ga prepeljali, so prišle vesti, da je Eriksen v stabilnem stanju in buden. Osem mesecev je bil brez nogometa, vstavili so mu srčni spodbujevalnik, ker pa z njim poklicnega nogometa v Italiji ni smel več igrati, branil je barve Interja, se je preselil na Otok. Brentford in zdaj Manchester United sta mu dala zavetje, 30-letnika pa zdaj po reprezentančni dolžnosti in časti čaka nastop na mundialu v Katarju.