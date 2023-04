Za Haalanda skrbijo 24 ur na dan

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je povedal, da klub skrbi za Erlinga Haalanda 24 ur na dan zaradi njegove velikosti in cene.

Haaland, za katerega so angleški prvaki lansko poletje odšteli 55 milijonov evrov, je v tej sezoni dosegel že 45 golov, kar doslej ni uspelo še nobenemu igralcu v premier league. V prejšnji sezoni je izpustil 16 tekem za Borussio Dortmund zaradi poškodb, pri Cityju ga ni bilo le na štirih tekmah in Guardiola je pojasnil, zakaj.

»Ne vem, kaj so počeli v Dortmundu, ampak mi skrbimo zanj 24 ur. Imamo izjemno ekipo zdravnikov in terapevtov, z njim so vsako minuto dneva. Ne razumem, zakaj bi za nekoga plačal veliko vsoto denarja, potem pa ga prepustil sebi. Ne vem, kako je v drugih klubih,« je dejal Guardiola.

Pep Guardiola skrbi za svojega bisera. FOTO: Oli Scarff/AFP

»Ob tako natrpanem koledarju s tekmami na tri ali štiri dni moramo paziti na igralce. Za njihovo prehrano, počitek, spanec. Na treningih jih ne smemo preveč obremenjevati. Po nekaterih podatkih ne bi smeli trenirati več kot 10 ali 15 minut dnevno. Sprašujejo me, zakaj sem ga zamenjal proti Leipzigu, ko je dosegel peti gol. Toda potem ni mogel igrati proti Burnleyju in ga ni bilo proti Liverpoolu in je izpustil reprezentančno akcijo z Norveško,« je nadaljeval Katalonec.

»Vemo, da moramo biti posebej pozorni nanj, ker je tako velik (1,95 cm; op. p.). Fizioterapevti se ukvarjajo z njim ves čas. Masaža hrbta, ramen, tetiv, vsega. Veliko več časa prebije na terapijah kot na igrišču.«

City, ki bo danes gostil Leicester, zaostaja šest točk za Arsenalom in ima tekmo v dobrem. Ker ima boljšo razliko v golih in bo 26. t, m, gostil topničarje, je povsem v igri za osvojitev naslova. Je tudi na pragu napredovanja v polfinale lige prvakov, potem ko je s 3:0 odpravil Bayern.