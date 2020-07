Za evropski nogomet skoraj 800 milijonov evrov

Ljubljana – Odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) bodo svojemu programu HatTrick v naslednjem štiriletnem obdobju namenili 775,5 milijona evrov. Gre za dobičke iz evropskih prvenstev in evropskih pokalov. Ob tem so se pristojni – kot so sporočili z Uefe – odločili za večjo fleksibilnost pri porabi, da bi njene članice lažje premostile virusno krizo, ki je spomladi ustavila tekmovanja.



Program Hattrick obstaja vse od leta 2004. Letos je pandemija novega koronavirusa s preložitvijo evropskega prvenstva sicer povzročila precejšnje težave tudi Uefi, ki pa je potrdila, da bo lahko kljub temu po denarni plati izpeljala pripravljeni program. »Program HatTrick je ena bistvenih komponent evropskega nogometa in njegovega pomena ni bilo možno spoznati bolje kot prav med koronakrizo,« je ob predstavitvi novega programa povedal Aleksander Čeferin, predsednik Uefe.



Ob tem je dodal, da morajo program uporabiti za napredek nogometa in za izboljšavo infrastrukture, da bo nogomet v Evropi ostal čim močnejši. Za program je zdaj namenjenih kar 27 odstotkov več sredstev kot pred štirimi leti. Gre za velik del od pričakovanih 2,6 milijarde evrov prihodkov v evropskih tekmovanjih in prvenstvih, ki jih Uefa namenja svojim članicam.



Glede na obseg gre za enega največjih programov solidarnosti in razvoja na globalni ravni. V osnovi je program namenjen investicijam v infrastrukturo, izobraževanju in izmenjavi znanj, širitvi nogometne baze, družbeni odgovornosti in socialnim projektom.