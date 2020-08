Za Kevina Kampla, polfinalista v Lizboni, so vrata vedno odprta

Brdo pri Kranju

Matjaž Kek je vesel, ker se na sceno vrača reprezentančni nogomet. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Selektor Kek je predstavil seznam za septembrski tekmi reprezentance.

Novinci so vratar Rozman, Kouter, Petrović in Lotrič.

Dolgoletni reprezentant Jokić ima poškodovano mečno mišico.

Novembra doma prijateljska tekma z Azerbajdžanom.



Pozitiven selektorjev pristop

58

reprezentančnih nastopov je zbral Jasmin Kurtić, ki ga proti Grčiji zaradi rdečega kartona ne bo

- »Končno bomo spet lahko igrali reprezentančni nogomet,« so bile prve besedeselektorja slovenske nogometne izbrane vrste, ob prvem srečanju z novinarji med odštevanjem do prihajajočih dveh preizkušenj na ljubljanskem štadionu Stožice proti Grčiji (3. septembra) in Moldaviji (6. septembra). Kar nenavadno je, vendar resnično: to bosta prvi tekmi naše nogometne reprezentance v koledarskem letu 2020!Virus je pač tudi športni koledar prikrojil po svoje in tudi povzročil zmedo v sporedu nogometnih aren. Toda večinoma se je nato zastor velikih predstav le dvignil, pa četudi v novih razmerah brez navzočega občinstva na tribunah, napočil je čas za prve reprezentančne sezname, med njimi kajpak tudi Kekovega.Na njem so številni znani aduti zadnjih let, nekaterih starih znancev reprezentančne vrste ni, utegnilo bi se zatakniti tudi s kakšnim prihodom zavoljo logističnih težav ob ukrepih proti širitvi virusa, opazni so tudi novinci iz domačega nogometnega prvenstva. Iz vrst novih državnih prvakov, nogometašev Celja, sta zdaj na seznamu vratarin napadalec, sploh udarni igralec prejšnje sezone v slovenski ligiV zvezno vrsto je selektor povabiliz Mure, med branilce vijoličnegaNapovedal pa je še dva nogometaša za dopolnitev seznama, za kar bo počakal še na uvodne tekme novega prvenstva ob koncu tega tedna. Ni namreč nujno, da bodo prav vsi iz obstoječega kadra nared za septembrski reprezentančni tekmi, obenem se je, že preden jih je uradno zapisal na seznam, zapletlo bodisi z logistiko prihoda bodisi z njihovim zdravstvenim stanjem.»Vsaj zaenkrat ne boki pozno igrata svoji tekmi, pot je dolga, v teh novih razmerah pa lahko še posebej zapletena. Upam, da se prav pri(Primorec je zdaj član kluba iz Združenih arabskih emiratov) ne bo kaj zataknilo glede potovanja, na seznamu tokrat nizaradi poškodovane mečne mišice,« je brez ovinkarjenja jasno govoril slovenski selektor, se zahvalil navzočim poročevalcem za spoštljiv odnos do, ki ga je skrhano zdravstveno stanje začasno oddaljilo od nogometne žoge, obenem poudaril, da so, enemu udarnih adutov polfinalistov lige prvakov iz Leipziga, pri reprezentanci vrata vselej odprta. O pozitivnem pristopu Matjaža Keka, zadnjega selektorja, ki je Slovenijo na veliko nogometno tekmovanje (mundial 2010), ni bilo nikakršnih dvomov, ne nazadnje je prav s svojim razmišljanjem, ko morebitne nesporazume ali šum v komunikaciji potisne globoko v senco meril kakovosti, vrnil k izbrani vrstiobreprezentantu iz turškega prvenstva.Tekmovalni cilj lova na obe zmagi je za selektorja jasen, toda zdaj je predvsem zadovoljen, da se je nogomet, pa četudi v vsaj malce drugačni podobi od običajne, vrnil na sceno. Obenem pa ne skriva navdušenja nad doslej videnim na lizbonskih tekmah odločitve o ligi prvakov 2019/20. »To je nogometni rokenrol! Moštva igrajo vrhunsko, z izjemno energijo, dinamiko, tu ni taktiziranja, čakanja na enajstmetrovko ali kakšno ključno sodniško odločitev,« je poudaril in prvi zbor reprezentantov napovedal za nedeljo, 30. t. m. Sledili bosta omenjeni tekmi, nato Kosovo (11.10) in povratna z Moldavijo (15. 10.), med novosti pa je zapisan prijateljski dvoboj z Azerbajdžanom – 10. novembra v Sloveniji.