Za konec toča golov v Kidričevem in Sežani

Ljubljana

Celjani so se z deveto zmago poslovili od zelo solidnega prvega dela sezone. FOTO: Jure Eržen/Delo



Aluminij : Triglav 8:1 (4:0)



CB24 Tabor : Celje 0:4 (0:2)



Rudar : Maribor –: – ( 1:1, Petrović; Kronaveter)



Olimpija – Domžale 20.15



Mura – Bravo jutri ob 17. uri

- Uvodni tekmi 20. kola 1. slovenske nogometne lige sta bila v znaku strelskih šovov Aluminija in Celja. Prvi je v Kidričevem z 8:1 premagal Triglav, drugi je v Sežani s 4:0 ugnal CB24 Tabor. Tekma v Velenju med Rudarjem in Mariborom se je začela ob 17.55.Kidričani so svojo sijajno jesen zaokrožil z rekordno zmago. Prav nihče ni pričakoval, da bodo Gorenjci po sanjski zmagi v Ljudskem vrtu le štiri dni pozneje doživeli tako boleč nokavt. Še dobro, da so ga prejeli v »zadnji rundi« in se bodo na noge lahko postavljali dobra dva meseca do začetka drugega dela sezone, ki se bo začel 22. februarja z velikim derbijem med Mariborom in Olimpijo.Kidričani so že ob odmoru razblinili vse neznanke o zmagovalcu. Zabili so štiri gole, »vajo« so ponovili v drugem polčasu. Znova je odlično delovala hrvaška trojica pri Aluminju, ki je zabila pet golov. Zadnja dva je zabil mladi, komaj 17-letni MariborčanPrvo dejanje dneva je pripadlo Sežancem in Celjanom, ki so bili v tretjem jesenskem dvoboju drugič boljši. Tudi celjsko zmagoslavje sta zaznamovala Hrvata, strelec dveh golovin enega. Piko na i je postavil prekmurski peklenšček, slovenski člen izjemne celjske triperesne deteljice.Športni park, gledalcev 150, sodniki Mihael Antić (Koper).1:0 – Klepač (7.), 2:0 – Leko (16.), 3:0 – Leko (21.), 4:0 – Vrbanec (39), 5:0 – Klepač (51), 6:0 – Živković (56), 6:1 – Hasanaj (69), 7:1 – Flakus Bosilj (84), 8:1 – Flakus Bosilj (89).Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrbanec (od 62. Marinšek), Čermak, Petrović, Jakšić, Amuzie, Klepač, Leko (od 66. Pečnik), Živković (od 71. Flakus Bosilj).Arko, Rogelj (od 46. Udovič), Milanović, Mertelj, Arh-Česen (od 46. Kuhar), Brkić, Kryeziu, Janković, Tijanić (od 52. Hasanaj), Mlakar, Petric.Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 200, sodniki Aleksandar Matković (Ravne).0:1 – Vizinger (23), 0:2 – Božić (43), 0:3 – Božić (65), 0:4 – Lotrič (89).Rener, Ristić, Nemanič, Azinović, Salkić (od 56. Horvat), S. Babić (od 74. Stevanović), Krivičić, Stančič (od 46. Sever), M. Babić, Milošev, Sikimić.Rozman, Vidmajer (od 90. Džumhur), Ćalušić, Stojinović, Zaletel, R. Štraus, Benedičič (od 86. Štravs), Lotrič, Kerin, Božić, Vizinger (od 90. Štusej).Olimpija 42, Aluminij 38, Maribor 37, Celje 34, Mura 32, Domžale 22, Triglav 20, CB24 Tabor 19, Bravo 16, Rudar 7.