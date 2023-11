Za Krznarja težava derbiji, za Olimpijo »ribiška druščina«

Po tednu dni praznične odsotnosti se ekipa podkasta VAR vrača z analizo zanimivega dogajanja v zadnjih 14 dneh. V analizi derbija med Celjem in Olimpijo izstopa nezmožnost Damirja Krznarja, da bi svojo ekipo psihološko ustrezno pripravil na velike tekme, iskrice so minuli konec tedna sprožale tudi sodniške odločitve in pravilo nogometne zveze o doma vzgojenih nogometaših. Vrača se tudi Evropa, a ne z najboljšimi obeti za Ljubljančane.

»Spet se je izkazalo, da Damir Krznar velikih tekem očitno ne zna izpeljati. Ne prej z Mariborom in ne zdaj s Celjem, znova je manjkalo nekaj v pripravi, tudi v drznosti. Celje je verjelo, da lahko zmaga. Verjeli so, da zaradi sodnikov ne bodo imeli enakih pogojev kot Olimpija. Če so se tega zavedali, ne vem, zakaj niso šli na vse ali nič, zaigrali bolj napadalno in se tako soočili z Olimpijo,« s kritiko novega stratega Celja osmo epizodo VAR-a začenja nogometni poročevalec Gorazd Nejedly.

Obakrat bi z VAR izgubila le Olimpija

Prav VAR je bil ena od žgočih tem v Celju v nedeljskem popoldnevu. Ne toliko zaradi (ne)upravičeno dosojene enajstmetrovke, predvsem zaradi odločitve glavnega sodnika Davida Šmajca, da ne uporabi pomoči videosodnika. To meče slabo luč na celoten slovenski nogomet, je prepričan Nejedly: »To je stvar splošnega zaupanja. Vse več klubov je, ki ne verjamejo v pravične odločitve sodnikov. Problem niso sodniške napake, tudi tokratni prekršek ni problem, bil je subjektiven, v tistem trenutku ga lahko dosodiš ali ne. Uporaba VAR-a je problematična, prejšnji teden proti Aluminiju sodnik ni šel pogledat sporne akcije za enajstmetrovko, tudi zdaj se sodnik ni odločil za ogled videoposnetka. Obakrat bi lahko izgubila samo Olimpija.«

FOTO: Luka Maček

Ostre puščice so letele v smeri sodnika Šmajca tako s tribun kot iz vrst celjskih nogometašev, ki niso skrivali jeze nad dosojeno enajstmetrovko. Celjani so bili iz minute v minuto bolj nervozni, a urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik meni, da najstrožja kazen na koncu ni odločila derbija. »Celje je imelo dovolj lepih priložnosti, ki bi jih ekipa v lovu za naslov prvaka morala izkoristiti,« pravi Suhadolnik, ki poudarja, da je za trenerske kritike vendarle še prezgodaj: »Roko Šimundže, Zeljkovića in Krznarja bomo na igrišču videli šele spomladi. Zdaj poskušajo urediti, kar lahko naredijo na hitro in to je igra v obrambi. Za napad potrebuješ vsaj ene priprave, zato bomo marca dobili boljšo oceno njihovega dela.«

Maribor je bil zoprn, a uspešen

Celje je pod Albertom Riero gojilo napadalni nogomet, s prihodom Krznarja na klop je tudi na Areno Z'dežele prišel pragmatični pristop, kakršnega zaenkrat goji (in se zanj v izjavah tudi opravičuje) tudi Zeljković, Anteju Šimundži pa je v Mariboru tako ali tako enkrat že prinesel uspehe. »Ne smemo pozabiti, da je bil Maribor v najboljših časih zoprn gledalcem, navijačem, tudi nekaterim novinarjem. Zoprn je bil celo Darku Milaniču, dokler ni dvakrat poskusil z odprto igro in se opekel ter se zato vrnil k tekmovalni filozofiji Zahovića. Težko je biti všečen in uspešen z omejenim proračunom, tudi za ceno kritik je treba vztrajati pri svojem,« poudarja Suhadolnik, z njim se strinja tudi Nejedly: »V Evropo ne moreš priti z igrivim nogometom, nato pa kar čez noč preklopiti na defenzivno taktiko.«

Prav v Evropi se vidijo pomanjkljivosti Olimpije, Nejedly tudi v četrtek, ko Klaksvik prihaja v Stožice, ne vidi veliko možnosti za rezultatski uspeh zmajev: »Klubi ranga Olimpije, ki so napadali Klaksvik, so že dolgo časa le še v državnem prvenstvu, niso v Evropi. Klaksvik ni ribiška druščina, kot misli večina navijačev. Je resen, urejen klub in ni pomembno, tudi če bi bil z otoka s petimi prebivalci.«

Kane je boljši, kot je bil Lewandowski

Takšnega razumevanja in občutka za igro, kot ga ima Harry Kane, pri 190 in več centimetrov visokih napadalcih enostavno ne najdeš, meni Gorazd Nejedly. FOTO: Ina Fassbender/AFP

V prvem delu je beseda tekla tudi o pravilu doma vzgojenih igralcev, ki je pripeljalo do menjave Safeta Hadžića že v 45 sekundi tekme z Rogaško Slatino. Nejedly in Suhadolnik imata različna pogleda na tematiko, Suhadolnik pa meni, da so pravilo uvedli še prepozno: »Morali bi ga sprejeti že leta 1992, ne šele zdaj. Klub, ki v domačem prvenstvu ni sposoben imeti v zapisniku sedmih doma vzgojenih igralcev, bi bilo bolje 'zapreti'. Na dolgi rok bo to pravilo zagotovo koristilo slovenskemu nogometu, to bo vidno šele čez nekaj let.«

Drugi del podkasta je posvečen zanimivim derbijem širom Evrope, od Newcastla, ki je kljub arabskim lastnikom ohranil delavsko mentaliteto s severa Anglije, do tega, zakaj je Harry Kane boljši od Roberta Lewandowskega. In zakaj bi Matjaž Kek takoj podpisal, da bi bilo čez teden dni tako, kot je danes.