Za Ljubljančane je veljalo čim južnejše, bolj vroče, bolj napeto in srečno

Na obzorju je še ena evropska jesen slovenskih prvakov, državnega Olimpije in pokalnega Celja. Ljubljančani bodo po dramatičnih 120 minutah povratne tekme in zmage s 4:2 proti Egnatii tretjo zaporedno uvrstitev v konferenčno ligo lovili proti armenskemu Noahu, kjer igrata nekdanja »zmaja« David Sualehe in Eric Boakye. Celjani bodo drugo po nebolečem porazu z 2:4 proti Luganu in skupni zmagi s 7:4 proti češkemu Baniku iz Ostrave. Napredovanje in morebitne evropske jeseni se po malem že veselijo v taboru Maribora in Kopra, ki bosta imela ta konec tedna v 5. kolu 1. SNL opravka z ljubljanskima tekmecema. Sinoči je bila že prva tekma Radomlje – Primorje.

Olimpijina misija v Albaniji in prva pod vodstvom trenerja Erwina van de Looija je imela vse prvine prvovrstnega trilerja. Ni bilo epiloga v znanem reku, čim južnejše, bolj ubogo, marveč čim južnejše, bolj vroče, bolj napeto in srečno. Nizozemcu prav nič ne diši gostovanje na evropskem Kavkazu čez dva tedna, a še prej bo moral preživeti naslednji preizkus – ligaški proti Kopru. Težka bo za vse, igralci so šli na počitek v petkovih zgodnjih urah, drugi ali tretji uri zjutraj, šest ur pozneje so bili že na poti proti Ljubljani.