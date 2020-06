Za lovoriko lige prvakov v Lizboni

Ljubljana - Nogometna liga prvakov se bo, kot poroča nemški dnevnik Bild, v tej podaljšani evropski sezoni razpletla v Lizboni. Ta naj bi dobila prednost pred Frankfurtom, medtem ko Moskva zaradi razširjenosti novega koronavirusa v Rusiji ni bila pravi tekmec v boju za prirejanje letošnjega spektakla.



Sprva se je sicer resno potegoval tudi Istanbul, ki bi sicer moral gostiti finalno tekmo, če bi bila ta po predvidenem programu konec maja, toda izvedbi mini turnirja se je odpovedal zaradi finančnih težav.



Kot poroča Bild, je Uefa pred zasedanjem 17. junija, kjer bo odločala o dokončni obliki izvedbe lige prvakov, že dala prednost Portugalcem. Glavni razlogi naj bi bili, da v tekmovanju ni več nobenega portugalskega kluba, poleg tega ima portugalska prestolnica primerne nogometne objekte, pa tudi zdravstvena podoba države je po pandemiji novega koronavirusa stabilna.

Kot enega od pogojev, ki jih Uefa zahteva pri podelitvi turnirja, pa Bild navaja tudi zadostno število ustreznih nogometnih štadionov. Turnir naj bi izpeljali z vsemi tekmami četrtfinala, polfinala in finala na štirih štadionih v krogu 100 kilometrov.



Frankfurt naj bi se po poročanju časnika, zdaj po razočaranju, ker je ostal brez izvedbe turnirja, skušal prebiti vsaj do tolažilne nagrade in dobiti organizacijo odločilnega dela tekmovanja v evropski ligi.