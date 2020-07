Za Matjaža Keka aktivirali tudi Aleksandra Čeferina

Ljubljana

Bratski dvojec, ki vleče niti pri Dinamu, Zdravko (desno) in Zoran Mamić. FOTO: Bruno Konjevic/CROPIX

Nenad Bjelica je moral oditi po sporu z Zdravkom Mamićem, a mu je odstavitev prinesla več kot poldrugi milijon evrov odpravnine. FOTO: Carl Recine/Reuters

- Hrvaški nogometni prvak Dinamo je v boju za Matjaža Keka v slogu igralcev pokra stavil »all in«. Za vsako ceno želi najbogatejši klub s področja nekdanje Jugoslavije pripeljati slovenskega selektorja na trenerski stolček, pri tem pa je iz rokava potegnila tudi najmočneje adute.Po poročanju hrvaških medijev seše ni odločil, ali bo sprejel ponudbo, ki jo je težko zavrniti. Osnovna letna plača bi presegala 700.000 evrov, z bonusi vred in morebitni uspehi pa navrgli več kot milijon evrov.Medtem naj bi projekt »Kek v Maksimiru« stekel tudi v zakulisju, v katerem naj bi se o tem pogovarjali najvišji nogometni funkcionarji. Hrvaški športni dnevnik Sportske novosti piše, da so v pogovore vpleteni bratain, predsednik Rijeke, bivši črnogorski zvezdnikin kar predsednik Evropske nogometne zvezeOsnovno izhodišče je, da bi Kek odšel v Zagreb s čim manj posledicami za slovensko reprezentanco. Menda naj bi bil zagrebški klub celo pripravljalen plačati odškodnino.Tudi Mariborčan ne skriva, da mu prija poziv iz Maksimira in da bil pripravljen prevzeti modre, a hkrati bi želel biti korekten do NZS in Slovenije. Računica glavnega zagrebškega selektorja in begunca Zdravka Mamića, ki vse niti vodi iz BiH, je, da bi do konca sezone moštvo vodil njegov brat in športni direktor Zoran Mamić, potem pa bi vajeti prevzel Kek.Pri Dinamu so med epidemijo koronavirusa razšli z uspešnim trenerjem, z njegovim naslednikompa po vsega sedmih tekmah v nadaljevanju sezone.