Za Messija je treba plačati 700 milijonov evrov

Madrid - Vodstvo španske nogometne lige je v izjavi za javnost potrdilo, da je argentinski zvezdnik Barcelone Lionel Messi zamudil priložnost za aktivacijo člena v pogodbi, ki bi mu omogočil predčasen odhod iz blaugrane in pogajanje s klubi brez plačila odkupne klavzule. Ta za najboljšega nogometaša na svetu znaša 700 milijonov evrov.



Po zapisanem v dokumentu je imel argentinski zvezdnik čas do 26. junija, da aktivira člen v pogodbi, a tega ni storil. Ob tem so iz vodstva španskega državnega prvenstva la lige sporočili, da ima Messi veljavno pogodbo tudi za sezono 2020/21 in da bi moral kateri koli klub, ki bi želel podpisati pogodbo z Argentincem, plačati 700-milijonsko vrednost odkupne klavzule. V izjavi so pri la ligi zapisali, da nimajo vzvodov, s katerimi bi nogometašu omogočili, da predčasno prekine pogodbo, saj je ta v skladu s pravilnikom lige.

Bojkot testiranja

Po poročanju medijev želi Messi aktivirati člen v pogodbi, ki ga je sicer zamudil, ampak naj bi bil ta vezan na konec sezone 2019/20, ki se je v primeru Barcelone zaradi koronavirusne pandemije zavlekla do 14. avgusta. La liga si po Brazilcu Neymarju in Portugalcu Cristianu Ronaldu ne želi izgubiti še enega zvezdnika, za mnoge najboljšega igralca sveta Messija.



A slednji se danes ni pojavil na testiranju blaugrane na novi koronavirus pred začetkom treningov Barcelone. Brez opravljenega testa se 33-letnik ne bo smel udeležiti prvih treningov pred novo sezono španskega prvenstva primera division, ki se začne čez slaba dva tedna.