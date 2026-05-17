Za novi izziv je naslednji Guardiola izbral London

Po ponesrečeni epizodi v Madridu je Xabi Alonso našel novo službo, podpisal je štiriletno pogodbo s Chelseajem.
Xabi Alonso bo poskušal Chelsea vrniti v boj za naslov angleškega prvaka. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
N. Gr.
17. 5. 2026 | 10:55
Kot igralec je veljal za enega najbolj premišljenih, razgledanih nogometašev, ki so znali pridobiti spoštovanje moštva, bil je rojeni kapetan in zato tudi podčrtan kot naslednji veliki trener v nogometnem svetu. Začetek pri Bayerju iz Leverkusna se je za Xabija Alonsa izšel odlično, zgodba v Madridu pri Realu veliko manj. Znova bo poiskusil v Londonu, sedel bo na vroči stolček Chelseaja.

Kakšna je cena zasebnosti? Fox bi zanjo odštel 50.000 dolarjev

Z vodstvom modrih se je dogovoril za štiriletno pogodbo in bo tako nasledil Liama Roseniorja, ki je v tej sezoni povsem pogorel pri Chelseaju. Zdaj bo v slačilnico z veliko talenta, a brez jasno razdeljenih vlog in z nezadovoljnim kapetanom Enzom Fernandezom prišel Alonso, ki ima jasno razdelano strategijo dela in nogometne igre, od katere ne odstopa.

Za nameček je kaotično tudi ravnanje ameriških lastnikov, ki na boleč način spoznavajo, da v evropskem nogometu ne veljajo enake zakonitosti kot v športih onstran Atlantika in da le denar ni dovolj za uspeh. Kako dolgo bo zdržal Alonso? Povprečna doba trenerjev pod ameriškimi lastniki Chelseaja znaša le dobrih 250 dni, precej manj od štiriletnega zaupanja, kolikor piše v pogodbi Baska, ki prihaja v London.

Drama na Irskem, Celtic tri minute pred koncem strl srca navijačem Heartsa

Alonso je na klopi Bayerja Leverkusna v 140 tekmah zbral 87 zmag, 34 remijev in 19 porazov, pri Realu pa je pred januarskim slovesom vodil 34 tekem ter jih dobil 24. Kot igralec je osvojil dva naslova lige prvakov, leta 2005 z Liverpoolom in leta 2014 z Realom, špansko prvenstvo z Madridčani, tri nemške naslove z Bayernom, svetovno prvenstvo leta 2010 ter evropski prvenstvi v letih 2008 in 2012 s Španijo. 

