Za naslov svetovnega prvaka z Ronaldom in za Ronalda

Portugalska nogometna reprezentanca bo na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer bo čez dva tedna igrala prvo tekmo v skupini K proti Kongu, odpotovala z edinim ciljem – osvojitvijo naslova svetovnega prvaka. Kdo drug kot Cristiano Ronaldo je stal na čelu skupine, ki je pod taktirko selektorja Roberta Martineza včeraj začela priprave v osrednjem vadbenem centru portugalskih reprezentanc v Oeirasu. Podaljšan odmor so si zaslužili le pariški šampioni iz lige prvakov: Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes in Nuno Mendes.

Slaba štiri leta potem, ko je najprepoznavnejši športnik na svetu po četrtfinalnem porazu proti Maroku v Dohi spustil solze po obrazu in napovedal konec ene največjih reprezentančnih zgodb, je le malokdo verjel o tem, da bo Ronaldo v ZDA igral še na svojem šestem mundialu, s čimer se bo izenačil z nastopi na evropskih prvenstvih.