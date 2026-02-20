Nekdanji Oblakov soigralec: Zmagati v ligi MLS je težje kot v ligi prvakov

V zadnjih letih se vse več velikih nogometnih imen odloča za prestop iz evropskih tekmovanj v severnoameriško ligo MLS. V lanskem poletnem prestopnem roku so ameriške klube okrepili Son Heung-min (LAFC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) in Rodrigo De Paul, ki se je iz madridskega Atletica, za katerega nastopa tudi slovenski vratar Jan Oblak, preselil v Inter Miami.

Sprva se je klubu pridružil kot posojeni igralec, nato se je vodstvo odločilo, da posojo pretvori v trajni prestop. Sedaj je 31-letni Argetninec primerjal zahtevnost lige MLS z Uefino ligo prvakov. »Mislim, da je v MLS težje zmagati kot v ligi prvakov,« je za Marco povedal De Paul, ki v floridskem klubu igra z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem, Luisom Suarezom, Jordijem Albo in drugimi zvezdniki. »Ne gre samo za tehnično kakovost, ampak tudi za preživetje. V ligi prvakov veš, kdo so favoriti, v MLS pa je sistem zasnovan tako, da moraš trpeti na vsakem igrišču.«

De Paul je pred prestopom v Inter Miami štiri leta preživel v španski prestolnici. Po selitvi se je z moštvom Davida Beckhama decembra lani veselil naslova ameriškega prvaka.