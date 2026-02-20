  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Nekdanji Oblakov soigralec: Zmagati v ligi MLS je težje kot v ligi prvakov

Argentinski vezist Rodrigo De Paul je prepričan, da je severnoameriška liga MLS bolj zahtevna od Uefine lige prvakov.
Rodrigo De Paul se je z moštvom Davida Beckhama decembra lani veselil naslova ameriškega prvaka. FOTO: Sam Navarro/Imagn Images Via Reuters Connect
Rodrigo De Paul se je z moštvom Davida Beckhama decembra lani veselil naslova ameriškega prvaka. FOTO: Sam Navarro/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E.
20. 2. 2026 | 10:47
20. 2. 2026 | 10:53
1:42
V zadnjih letih se vse več velikih nogometnih imen odloča za prestop iz evropskih tekmovanj v severnoameriško ligo MLS. V lanskem poletnem prestopnem roku so ameriške klube okrepili Son Heung-min (LAFC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) in Rodrigo De Paul, ki se je iz madridskega Atletica, za katerega nastopa tudi slovenski vratar Jan Oblak, preselil v Inter Miami.

Sprva se je klubu pridružil kot posojeni igralec, nato se je vodstvo odločilo, da posojo pretvori v trajni prestop. Sedaj je 31-letni Argetninec primerjal zahtevnost lige MLS z Uefino ligo prvakov. »Mislim, da je v MLS težje zmagati kot v ligi prvakov,« je za Marco povedal De Paul, ki v floridskem klubu igra z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem, Luisom Suarezom, Jordijem Albo in drugimi zvezdniki. »Ne gre samo za tehnično kakovost, ampak tudi za preživetje. V ligi prvakov veš, kdo so favoriti, v MLS pa je sistem zasnovan tako, da moraš trpeti na vsakem igrišču.«

De Paul je pred prestopom v Inter Miami štiri leta preživel v španski prestolnici. Po selitvi se je z moštvom Davida Beckhama decembra lani veselil naslova ameriškega prvaka.

Rodrigo De Paul, MLS, liga prvakov, Inter Miami, Jan Oblak, Lionel Messi, Atletico Madrid, David Beckham

