Za nekdanjega šefa Uniteda je izpad rdečih vragov povsem realna možnost

Nekdanji šef Manchester Uniteda Erik ten Hag meni, da je izpad rdečih vragov iz angleške premier league povsem verjeten scenarij. Manchestrski klub, za katerega igra slovenski napadalec Benjamin Šeško, ima po devetih odigranih dvobojih le sedem točk in eno zmago, kar zadošča za 17. mesto.

»V premier league je to vsekakor mogoče, saj so vse ekipe preprosto močne,« je odgovoril za ameriško medijsko mrežo ESPN, ko so ga vprašali o možnosti, da bi se ob koncu aktualne sezone klub poslovil od najmočnejšega angleškega prvenstva. »Vse ekipe so močne, vsi trenerji so dobri. In če se enkrat znajdeš na napačni strani in se res zapleteš v ta začaran krog – ja, takrat lahko postane zelo, zelo težko.«

Ob slabih predstavah in rezultatih se je pod pritiskom znašel Michael Carrick, ki je s klubom maja podpisal dveletno pogodbo. Kljub temu so se vodilni odločili, da mu še naprej zaupajo. Po poročanju britanskega Guardiana bo klub ponovno preučil njegov položaj med reprezentančnim odmorom.

Ten Hag je United vodil med letoma 2022 in 2024 in v tem obdobju rdeče vrage popeljal do naslova v pokalu FA in v ligaškem pokalu. »Preden smo prišli, je minilo šest let brez osvojene trofeje,« je povedal nekdanji strateg in tehnični direktor nizozemskega Twenteja. »Poglejte, kje so zdaj.«

United se bo jutri pomeril z Romo, nato bo na Old Traffordu prišla še Aston Villa.