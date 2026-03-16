Za Neymarja konec sanj, Ancelotti je zaloputnil vrata

Nogometnega zvezdnika Neymarja ni na najnovejšem seznamu brazilske reprezentance za marčevski pripravljalni tekmi proti Franciji in Hrvaški, zato so se v brazilskih in svetovnih medijih znova okrepila ugibanja, da bi lahko ostal tudi brez nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu. Dokončne odločitve sicer še ni, saj bo selektor Carlo Ancelotti končni seznam za mundial objavil maja.

Ancelotti je pri izbiri poudaril predvsem telesno pripravljenost igralcev. Po poročanju AP je dal jasno vedeti, da računa le na nogometaše, ki so povsem nared, kar po nedavnih zdravstevnih težavah za Neymarja ne velja. Reuters je že prejšnji teden poročal, da je bil njegov položaj pod dodatnim pritiskom po novi odsotnosti pri Santosu, kjer je izpustil tekmo zaradi mišične utrujenosti ravno v času, ko je bil pod drobnogledom selektorja.

Nogometaš je neuspešno branil svoje zdravstveno stanje in opozoril, da je po dolgem okrevanju težko nenehno poslušati dvome o tem, ali je pripravljen za najvišjo raven. Za Brazilijo ni igral od oktobra 2023, ko si je huje poškodoval koleno.

Neymar tako še ni dokončno ostal brez svetovnega prvenstva, je pa rdeča luč za tokratno reprezentančno akcijo jasen znak, da si bo moral mesto v postavi selecaa izboriti v zelo kratkem času. Brazilci bodo končno odločitev sprejeli maja, do takrat pa bo moral 34-letni zvezdnik predvsem dokazati, da lahko znova zdrži tekmovalni ritem brez novih zapletov.