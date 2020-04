Za nogometnega policista so tekme varnostni izziv

Ljubljana



Wembley je najvarnejši

Liverpool ima s tekmo več od prvega zasledovalca Manchester Cityja in devet kol pred koncem prvenstva kar 25 točk prednosti, a prvi naslov po 30 letih bi se rdečim lahko izmuznil iz rok, če prvenstva ne bodo nadaljevali. FOTO: Reuters



Namesto navijačev figure

- Tekme v angleški premier ligi bodo sredi pandemije novega koronavirusa prestavljale zelo velik izziv za policijo in ostale službe, ki bodo skrbele za varnost in javno zdravje ter preprečevanje širjenja okužbe z virusom, je za britansko tiskovno agencijo PA povedal vodja angleške policije za področje nogometne varnostiPredstavniki klubov v premier league bodo v petek razpravljali o načrtu, poimenovanem Ponovni zagon nogometa, saj želijo ligo nadaljevati junija.Predstavnik policije za področje varnosti na nogometnih igriščih Roberts napoveduje težave, če bodo želeli izpeljati prav vse tekme sredi pandemije novega koronavirusa.»Mislim, da moramo vsi preučiti možnosti, katere tekme je treba nujno igrati,« je dejal.V vseh 20 klubih premier lige bi po njegovem mnenju morali razmisliti, ali so pripravljeni igrati na odobrenih prizoriščih za zaprtimi vrati brez gledalcev.»Poglejmo, kako je mogoče najbolj učinkovito in varno izpeljati tekme, po možnosti na predvidenih domačih stadionih, vendar je treba preučiti tudi možnosti, ali bi bilo mogoče igrati na nevtralnem, nadzorovanem prizorišču, da bi zmanjšali zdravstveno tveganja na najmanjšo možno mero,« je povedal Roberts.Kot možnosti za takšno nevtralno prizorišče se v britanskem tisku omenja stadion Wembley v Londonu, možna izbira je tudi nogometni center St George's Park.Roberts je tudi opozoril, da bi navijači, če bi se tekme nadaljevale, lahko z zbiranjem zunaj stadionov kršili pravila socialnega distanciranja.»Klubi bi torej morali navijače povabiti k odgovornemu ravnanju ter jim predlagati pravičen dogovor, da bi, če se bodo ljudje začeli zbirati in povzročati težave, s čimer bi lahko ogrozili javno zdravje ali kršili javni red, to lahko pomenilo, da se tekme dejansko ne bi mogle nadaljevati,« je povedal predstavnik angleške policije.Obstajajo pa tudi precej inovativne zamisli, kako navijačem omogočiti bolj doživeto spremljanje nogometa, četudi zaradi pandemije ne bodo imeli vstopa na stadione in tribune. Tako se je pojavil predlog za ogled tekem iz parkiranih avtomobilov z velikih zaslonov, kot v drive-in kinematografih na prostem.Za umetno ustvarjanje navijaškega vzdušja na tribunah za potrebe televizijskih prenosov pa predlagajo nameščanje figur navijačev narejenih iz trdega kartona oziroma plastike na prazne sedeže.