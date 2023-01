Za okrogli jubilej so upali na Evropo, a uspeh bo obstanek

V nadaljevanju preberite:

Tekmovalni zastoj v četrti zaporedni prvoligaški sezoni po res odlični in presenetljivi prvi, zanesljivi drugi, nekoliko že »majavi« tretji naj ne bi napovedoval zlovešče prihodnosti. Alfa in omega kluba, prvi operativec Davor Škerjanc, je brez zadržkov predstavil sežansko oziroma kraško nogometno realnost, ki ima temne in svetle utrinke. Drugi res veliko bolj svetijo.

»Še nikoli v Sežani ni bilo toliko mlajših kategorij. Mladinsko moštvo je celo na vrhu 2. SML zahod. Kar zadeva ustroje v mlajših kategorijah, je stanje BP (brez problemov, op. p.) in je odsev tega, kar smo si zastavili, ko smo se pred sedmimi leti lotili nogometnega projekta na Kraškem s središčem v Sežani. Povezali smo Sežano, Divačo in tudi Ilirsko Bistrico,« je povedal nekdanji hitronogi nogometaš z zajetno prvoligaško kariero.