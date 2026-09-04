  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Za Olimpijo so naložba za prihodnost igralci iz ljubljanskega bazena

Pri zeleno-belih ne vedo, da tisti, ki ne tvega, nima dobička. Naši nogometni klubi so preveč odvisni od prodaje igralcev.
Nino Kukovec (levo) in Martin Pečar sta bila na radarju Olimpije, a sta bila za njene selektorje predraga. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Nino Kukovec (levo) in Martin Pečar sta bila na radarju Olimpije, a sta bila za njene selektorje predraga. FOTO: Leon Vidic/Delo
Gorazd Nejedly
4. 9. 2026 | 05:00
4:37
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Olimpijina lepo slišana napoved o večji vlogi slovenskih fantov je zadnji dan nogometnega prestopnega roka prejela še eno zaušnico. Odhod enega od najzanimivejših igralcev Radomelj Andreja Pogačarja v Italijo in vrnitev Luke Vešnerja Tičića v 1. SNL k Celju sta le potrdila to, kar vedo že vsi, ki podrobno spremljajo naše prvenstvo in zeleno-bele. Olimpija ne zna, ne zmore ali nima sreče pri izbiri igralcev, ki bi pomenili dodano vrednost ali pa bi bili naložba za prihodnost. Danijel Šturm, Martin Pečar, Jakoslav Stanković, Matic Ivanšek, Gašper Trdin, Andrej Pogačar, Matej Malenšek, Nino Kukovec, Rok Štorman ..., to je le nekaj slovenskih nogometašev iz ljubljanskega bazena, ki bi lahko bili Olimpijini igralci z dodano vrednostjo in prodajni potenciali ali »naložba za prihodnost«. Pri ...
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Koroška v žalosti: v Kalabriji za starši umrla še desetletna deklica

Občina Ravne na Koroškem je po smrti deklice razglasila tridnevno žalovanje, ki bo trajalo do vključno petka, 4. septembra.
2. 9. 2026 | 11:54
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Zasavski orel preži na Majorčana, Tirolca in Škota

Primož Roglič je daleč najbolj izkušen med kandidati za zmago 13. septembra v Granadi.
Miha Hočevar 2. 9. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
11. etapa

Brenan tretjič. Roglič ostaja drugi, Govekar med deseterico

Ni presenetljivo, da je ekipa, ki je vodila skozi zadnji ovinek, zlahka dobila sprint.
Miroslav Cvjetičanin 2. 9. 2026 | 15:01
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 12. etapa: pred Rogličem in Omrzelom je nov velik izziv

Pred najboljšimi kolesarji na dirki po Španiji je nov resen gorski test. Primož Roglič bi lahko na specifičnem zaključku presenetil Enrica Masa.
3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvoz zdravil

Kako je Slovenija postala velesila v izvozu zdravil

Podatki o izvozu zdravil ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Geopolitični šoki

Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več

Več iz teme

Prva liga TelemachOlimpijaLjubljanaIgor BarišićLuka Vešner TičićJakoslav StankovićMartin PečarMatjaž MarinšekDejan Močnik

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 13. etapa: tokrat ognjemet ubežnikov

Na trinajsti etapi dirke po Španiji znova težko najdemo prav veliko zaporednih ravninskih kilometrov. Velik dan za ubežnike.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 4. septembra 2026

Poslovna priložnost pride z jasnim umom in premišljenimi odločitvami.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Ex Europa centrale lux?*

Gostujoče pero: Grobovšek ugotavlja, da srečanje na Blejskem strateškem forumu ni ponudilo prepričljive skupne vizije.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Pokol na Ovčari, etnično čiščenje v Bosni – Dzuro se je vrnil na kraj zločina

Češki preiskovalec se je po 30 letih vrnil na kraje zločinov, ki jih je obiskal kot preiskovalec Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Sobotna priloga
Portret tedna

Izraelski zunanji minister – peljejo ga lahko mimo Plečnikovega stadiona

Verjetno ne grešimo preveč, če napovemo, da se bo Gideon Sar v Ljubljani ustavil na vsaj dveh lokacijah.
Aljaž Vrabec 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Ex Europa centrale lux?*

Gostujoče pero: Grobovšek ugotavlja, da srečanje na Blejskem strateškem forumu ni ponudilo prepričljive skupne vizije.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Pokol na Ovčari, etnično čiščenje v Bosni – Dzuro se je vrnil na kraj zločina

Češki preiskovalec se je po 30 letih vrnil na kraje zločinov, ki jih je obiskal kot preiskovalec Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Sobotna priloga
Portret tedna

Izraelski zunanji minister – peljejo ga lahko mimo Plečnikovega stadiona

Verjetno ne grešimo preveč, če napovemo, da se bo Gideon Sar v Ljubljani ustavil na vsaj dveh lokacijah.
Aljaž Vrabec 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kaj bi naredili s prvimi 100 evri?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj so na trgih še vedno rekordne ravni?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo