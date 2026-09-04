Za Olimpijo so naložba za prihodnost igralci iz ljubljanskega bazena

Olimpijina lepo slišana napoved o večji vlogi slovenskih fantov je zadnji dan nogometnega prestopnega roka prejela še eno zaušnico. Odhod enega od najzanimivejših igralcev Radomelj Andreja Pogačarja v Italijo in vrnitev Luke Vešnerja Tičića v 1. SNL k Celju sta le potrdila to, kar vedo že vsi, ki podrobno spremljajo naše prvenstvo in zeleno-bele. Olimpija ne zna, ne zmore ali nima sreče pri izbiri igralcev, ki bi pomenili dodano vrednost ali pa bi bili naložba za prihodnost. Danijel Šturm, Martin Pečar, Jakoslav Stanković, Matic Ivanšek, Gašper Trdin, Andrej Pogačar, Matej Malenšek, Nino Kukovec, Rok Štorman ..., to je le nekaj slovenskih nogometašev iz ljubljanskega bazena, ki bi lahko bili Olimpijini igralci z dodano vrednostjo in prodajni potenciali ali »naložba za prihodnost«. Pri ...