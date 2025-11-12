Za pokalno tekmo mora preleteti kar 17.000 km

Zanimivo dejstvo vsako leto prihaja iz francoskega nogometa. Francoski pokal namreč poteka kar na štirih celinah – v Evropi, Oceaniji, Afriki in Ameriki –, in sicer zaradi enega dejavnika. To je edino tovrstno nogometno tekmovanje s tako edinstvenimi pravili.

Č nekaj dni se bodo začele prve tekme francoskega pokala, ki bodo prinesle številne zanimivosti. To soboto bo denimo FC Mulhouse odpotoval na drug konec sveta – v Novo Kaledonijo –, kjer se bo v pokalnem dvoboju pomeril z domačim klubom Magenta.

Nobenemu zunaj Francije ni zares uspelo

Razlog za to se skriva v dejstvu, da na političnem zemljevidu sveta obstaja več ozemelj, ki veljajo za francoska in katerih prebivalci lahko pod določenimi pogoji tudi volijo na francoskih volitvah. Zato imajo tudi klubi iz teh ozemelj pravico nastopati v francoskem pokalu, kar to tekmovanje dela resnično edinstveno.

Seznam držav in ozemelj, katerih klubi lahko sodelujejo v Francoskem pokalu: Francija (Evropa), Nova Kaledonija in Francoska Polinezija (Oceanija), Réunion in Mayotte (Afrika), Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinik, Saint Martin, Saint Barthélemy ter Saint Pierre in Miquelon (Amerika).

Kljub tem podatkov je pričakovano, da v celotni zgodovini turnirja še nobeni ekipi zunaj evropske celine ni uspelo priti dlje od šestnajstine finala francoskega pokala.