Za polfinale zadnji trije prvaki in Manchester City

Evropska nogometna zveza je v Nyonu izžrebala četrtfinalne in polfinalne pare lige prvakov. Od slovenskih nogometašev je v konkurenci le še Samir Handanović, ki bo z milanskim Interjem v četrtfinalu igral proti Benfici.

Branilec naslova Real Madrid se bo v četrtfinalu meril s Chelseajem, Manchester City bo igral proti Bayernu, Milan pa bo igral proti tekmecu iz italijanske lige Napoliju.

Tudi v polfinalu lahko pride do italijanskega obračuna, saj je žreb za polfinale določil, da se bosta med sabo merila boljši iz para Milan – Napoli ter zmagovalec dvoboja Inter – Benfica. Drugi polfinalni par pa bosta sestavljala zmagovalec dvoboja Real Madrid - Chelsea in zmagovalec obračuna Manchester City - Bayern.

Chelsea je v osmini finala izločil Borussio Dortmund, Benfica je bila boljša od Bruggea, Bayern od PSG, Milan od Tottenhama, Inter od Porta, Manchester City od Leipziga Kevina Kampla, Napoli od Eintrahcta Frankfurta, Real Madrid pa od Liverpoola.

Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu 11. in 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.